شاهد.. المغربي أكرد يقود مرسيليا للفوز على سان جيرمان بالدوري الفرنسي

سقط باريس سان جيرمان حامل اللقب في معقل وصيفه وغريمه مرسيليا لأول مرة منذ أواخر 2011، بخسارته الاثنين 0-1 في ختام المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان نادي العاصمة يمنّي النفس بفوز خامس تواليا في مستهل حملة الدفاع عن لقبه، لكن يبدو أن إرجاء المباراة مع غريمه من الأحد إلى الاثنين بسبب الأحوال الجوية في مرسيليا لم يصبّ في صالحه بعدما سقط بهدف مبكر سجله المغربي نايف أكرد.

وفي ظل إصابتهم، غاب المرشحون عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه والبرتغالي جواو نيفيز عن اللقاء وتمكنوا من حضور حفل جوائز الكرة الذهبية لأفضل لاعب في باريس.

وفشل سان جيرمان في تحقيق فوزه الثامن تواليا في الدوري على النادي المتوسطي، ليتجمد رصيد فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي عند 12 نقطة، متشاركا الصدارة مع كل من موناكو وليون وستراسبورغ، فيما حقق مرسيليا فوزه الثالث مقابل هزيمتين بعدما تفوق على غريمه في "فيلودروم" لأول مرة منذ أن اكتسحه 3-0 في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011.

ولم تكن البداية موفقة بالنسبة لسان جيرمان، إذ وجد نفسه متخلفا بعد أقل من 5 دقائق على البداية حين لعب الإنجليزي مايسون غرينوود كرة عرضية من الجهة اليمنى ارتطمت بمدافع وحولت طريقها باتجاه القائم البعيد حيث أكرد الذي ارتقى عاليا وحولها في الشباك، مستفيدا من خروج خاطئ للحارس لوكا شوفالييه.

وسجل الهدف بعد 4.03 دقائق بالتحديد على البداية، ليكون أسرع هدف لمرسيليا في مرمى نادي العاصمة منذ 45 عاما وفق "أوبتا" للإحصاءات.