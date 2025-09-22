سابستيان ساوي يتوج بماراثون برلين رغم حرارة الطقس

حقق العداء الكيني سابستيان ساوي فوزا لافتا في ماراثون برلين 2025 بعدما قطع المسافة في زمن بلغ ساعتين ودقيقتين و16 ثانية، ليصبح تاسع أسرع زمن في تاريخ الماراثون، والأسرع على الإطلاق في مثل هذه الظروف المناخية الحارة.

سباق الرجال.. تفوق كاسح

دخل ساوي (30 عاما) السباق بطموح اختبار سرعته على أرض برلين، فانطلق بقوة منذ البداية بمساعدة مرافقيه، حيث اجتاز الكيلومترات العشرة الأولى في 28:26 دقيقة، ثم مرّ بنصف المسافة بزمن 60:16 دقيقة، وهو نفس إيقاع الرقم القياسي العالمي المسجل باسم مواطنه الراحل كلفن كيبتم (2:00:35 ساعة).

لكن مع انسحاب مرافقيه مبكرا وارتفاع الحرارة إلى 25 درجة مئوية، اضطر ساوي إلى إكمال السباق وحيدا، فتراجع إيقاعه قليلا، غير أنه حافظ على الصدارة بفارق مريح.

وعند خط النهاية، كان قد ابتعد بما يقارب 5 دقائق عن الياباني أكيرا أكاساكي صاحب المركز الثاني (2:06:15 ساعة)، فيما حلّ الإثيوبي شمديسا ديبيلي ثالثا بزمن 2:06:57 ساعة.

وقال ساوي عقب الفوز "قدمت كل ما لدي، وكان السباق صعبًا بسبب الحرارة، لكنني سعيد جدًا بالانتصار". ويعد هذا الفوز الثالث له في مسيرته بعد تتويجه في فالنسيا 2024 ولندن 2025.

أما على الصعيد المحلي، فقد حقق الألماني هندريك فايفر إنجازا لافتا بإنهائه السباق في المركز الثامن بزمن 2:09:14 ساعة، وهو أفضل مركز لألماني في برلين منذ عام 1990.

سباق السيدات.. نهاية مثيرة

في سباق السيدات، خطفت الكينية روز ماري وانجيرو الفوز بزمن 2:21:05 ساعة، بعد منافسة شرسة مع الإثيوبية ديرا ديدا التي أنهت السباق بفارق 3 ثوانٍ فقط (2:21:08 ساعة). أما الإثيوبية أزميرا جبروا فجاءت ثالثة بزمن 2:21:29 ساعة.

وقالت وانجيرو، التي بدت منهكة عند خط النهاية وتلقت رعاية طبية مباشرة، إنها لم تدرك أن المنافسة اشتدت في الأمتار الأخيرة. في المقابل، عبرت ديدا عن خيبة أملها بعد أن خسرت للمرة الثالثة هذا العام بفارق ثوانٍ قليلة، بعد سباقي دبي وباريس.