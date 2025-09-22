ريال مدريد ضد خيتافي في الليغا.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يتطلّع ريال مدريد المتصدر إلى تحقيق فوز سادس يُفترض أن يكون في المتناول أمام مضيفه ليفانتي الثلاثاء في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، في حين ستكون العيون مفتوحة مجددا على علاقة المدرب شابي ألونسو ولاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وبعد فوز فريق العاصمة الأخير على ضيفه إسبانيول 2-0 في المرحلة الماضية، اعترف ألونسو أنه أخرج فينيسيوس باكرا، بعدما بدت علامات الانزعاج على البرازيلي لدى استبداله في الدقيقة 77.

وكان ريال تقدّم بهدفي البرازيلي إيدر ميليتاو والفرنسي كيليان مبابي، بعد تحرّك من "فيني" على الجهة اليسرى وتمريرة إلى قائد منتخب فرنسا الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

تقام المباراة الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول على ملعب "سيوداد دي فالنسيا" في مدينة فالنسيا الإسبانية.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة والنصف مساء (22:30) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الثامنة والنصف (20:30) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وخيتافي

bein sports HD 1

ويمكنكم متابعة التغطية الإخبارية المباشرة ولحظة وبلحظة على موقع الجزيرة نت.

منذ وصول ألونسو إلى مدريد قادما من باير ليفركوزن الألماني تقلّص دور فينيسيوس إثر تراجع أدائه في نهاية الموسم الماضي، ولو أن أرقامه حاليا لا تبدو أنها تُهدد مركزه.

وسجل البرازيلي هدفين وقدم تمريرتين حاسمتين في 5 مباريات ضمن الدوري، لكنه جلس على مقاعد الاحتياط مرتين، من بينهما في المباراة الافتتاحية للفريق ضمن دوري أبطال أوروبا أمام مرسيليا الفرنسي (2-1).

ويترقب جمهور ريال مستقبل فينيسيوس مع الفريق، مع إشراك مواطنه رودريغو في مركزه أمام مرسيليا، وسابقا بدور مختلف تقريبا أمام ريال أوفييدو (دخل فينيسيوس في الدقيقة 63 وسجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة).

وكان ألونسو أكّد بعد مباراة مرسيليا أنه ليس هناك خلافات بينه وبين فينيسيوس بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية للمرة الثانية.

ويأمل ريال أن يحقق فوزه السادس على التوالي منذ بدء البطولة للمرة الثانية فقط بعد موسم 1987-1988، كما الفوز الرابع على التوالي خارج الأرض لأول مرة منذ مايو/أيار 2024.

وخسر ليفانتي 6 من مبارياته الثماني الأخيرة على أرضه أمام ريال، واكتفى بالتعادل في المباراتين الأخيرتين.