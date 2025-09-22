تحديد موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في كأس السوبر الأفريقية

سيلتقي بيراميدز المصري بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم مع نهضة بركان المغربي بطل الكونفدرالية في كأس السوبر الأفريقية الشهر المقبل.

وأعلن النادي المصري، عبر حسابه على إكس أمس الأحد، أن المواجهة ستقام في 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل على ملعبه 30 يونيو في القاهرة.

ويشارك بيراميدز في البطولة بعد فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي، إثر فوزه على صن داونز الجنوب أفريقي بالنهائي في يونيو/حزيران الماضي.

وفي المقابل، يحمل نهضة بركان لقب كأس الكونفدرالية بعد فوزه على سيمبا التنزاني في مايو/أيار الماضي.

ويحمل الزمالك المصري لقب كأس السوبر الأفريقية بعد فوزه على غريمه المحلي الأهلي الموسم الماضي، في حين توج نهضة بركان بالكأس مرة واحدة عام 2022.

ويواصل بيراميدز استعداده لخوض منافسات النسخة الثانية من كأس القارات للأندية أمام الأهلي السعودي بطل دوري أبطال آسيا للنخبة غدا الثلاثاء في جدة.

واحتاج بيراميدز إلى الفوز على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بطل أوقيانوسيا، 3-0 في الدور الإقصائي لبلوغ نهائي كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي، ومواجهة أهلي جدة المتأهل مباشرة، في أول لقاء بين الفريقين.

ويلتقي بطل كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادي مع بطل الأميركيتين في 13 ديسمبر/كانون الأول على كأس التحدي (فيفا) وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقررة في 17 من الشهر ذاته ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري ابطال أوروبا 2024-2025 للمرة الأولى في تاريخه.