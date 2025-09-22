ذهبية تاريخية لبوتسوانا في سباق 4×400 متر بطوكيو

في إنجاز تاريخي غير مسبوق، انتزع منتخب بوتسوانا ذهبية سباق التتابع 4×400 متر للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى باليابان، ليصبح أول فريق أفريقي يحقق هذا اللقب، متفوقا على الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في سباق مثير جرى تحت أمطار غزيرة في طوكيو.

سباق تحت الأمطار

رغم الظروف الجوية القاسية التي أغرقت المضمار، تقدّم المنتخب الأميركي عند التغيير الأخير، بعدما تأهل إلى النهائي بصعوبة إثر مواجهة فاصلة مع كينيا في وقت سابق من اليوم.

لكن العدّاء الشاب كولين كيبيناتشيبي (21 عاما)، بطل السباق الفردي، قدّم أداء استثنائيا في المرحلة الأخيرة، ليقود بوتسوانا إلى الذهب بزمن قدره 2:57.76 دقيقة.

وقال كيبيناتشيبي بعد الفوز "كان عليّ أن أجري بطريقة استراتيجية بسبب الطقس. احتفظت بجزء من طاقتي لآخر 100 متر، وعند الـ80 متر الأخيرة انطلقت بكل قوتي. أنا ممتن للغاية للعودة إلى بلادي بميداليتين ذهبيتين".

صراع على الفضة

دفعت الولايات المتحدة، التي سيطرت على 9 من آخر 10 ألقاب عالمية في هذا السباق، بتشكيلة جديدة كليا في النهائي.

ورغم ذلك، اكتفت بالميدالية الفضية بفارق ضئيل للغاية عن جنوب أفريقيا، إذ سجّل الفريقان الزمن نفسه (2:57.83 دقيقة)، وحُسم المركز الثاني بفارق جزء من الألف من الثانية.

وعلّق الأميركي راي بنجامين، بطل 400 متر حواجز، قائلا "كنت أريد أن أهدي زملائي الذهب، لكنني لم أنجح اليوم. مع ذلك، الحصول على الفضية بعد أن لم يكن من المفترض أن نكون هنا يُعد إنجازا جيدا".

أما الجنوب أفريقي وايد فان نيكيرك، حامل الرقم القياسي العالمي في 400 متر، فأكد أن السباق كان بمثابة ختام لمسيرته "إنه شرف أن أنهي مسيرتي مع هؤلاء الشباب الموهوبين. المستقبل أمامهم واعد، حتى وإن كانوا يحاولون إقناعي بالاستمرار".