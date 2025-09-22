الكرة الذهبية 2025.. تسريبات غائبة وفائز صادم ومعيار حاسم

كان لافتا ما نشرته صحيفة ليكيب الفرنسية الرياضية المتخصصة، والتي تملك مجلة فرانس فوتبول التي تقدم الكرة الذهبية، عن المرشحين الأوفر حظا للتتويج بالجائزة المرموقة.

فقد أشارت الصحيفة المتخصصة إلى أن سلوك لامين جمال يضره في المنافسة على الجائزة، وقدمت أدلة على هذا السلوك "السيئ"، فمثلا: رفض لامين جمال مصافحة كريستيانو رونالدو بعد فوز منتخب البرتغال على إسبانيا في النهائي وتتويجه بلقب دوري أمم أوروبا، وكذلك مغادرته الملعب قبل أن يتسلم لاعبو منتخب البرتغال ميدالياتهم الذهبية وكأس البطولة.

معيار حاسم

وكل هذا، بحسب الصحيفة الفرنسية، لا يسهم في تعزيز صورته كلاعب شاب وقدوة لجيله وسيؤثر على حظوظه في الفوز، خاصة أنه قد يخسر معيار "اللعب النظيف" الذي يعد المعيار الثالث بعد "الأداء الفردي والأرقام" و"الأداء الجماعي والألقاب".

وهذا يمكن أن يعني بالترجمة الحرفية أن ما حدث مع فينيسيوس العام الماضي قد يتكرر مع لامين جمال هذا العام، وكما انتقلت الجائزة من "فيني" إلى الإسباني رودري قد تنقل من "لامين" إلى الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان والسبب يكون خسارة لامين كما حدث مع فينيسيوس في معيار "اللعب النظيف".

تسريبات غائبة

وتؤكد صحيفة ماركا الإسبانية أنه لم يتبلغ أي من المرشحين بأنه الفائز بالجائزة، وتضيف أنه لن يُبلغ إلا قبل دقائق من إعلان اسمه من قبل مقدمي الحفل النجم الهولندي السابق رود خوليت وكيت سكوت، لأنه في العام الماضي أجرت مجلة "فرانس فوتبول" مقابلة مع رودري الفائز بالجائزة قبل أيام من إعلانها وسربت هذه المقابلة وعرف الاسم ولهذا ستتجنب المجلة هذا العام القيام بذلك.

وكان ريال مدريد -الذي قاطع الحفل العام الماضي ويقاطعه هذا العام- علم في صباح يوم الحفل أن فينيسيوس ليس الفائز بل رودري، ويومها عادت بعثة ريال مدريد أدراجها علما أن الوفد كان في الطائرة التي تقلّهم إلى باريس.

فائز صادم

وكان لافتا ما نشره الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص بأخبار انتقالات اللاعبين من أن "لا أحد يعلم الفائز بالكرة الذهبية وليست هناك أي تسريبات"، وأضاف أن "الناس تصدم الليلة" في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية.

لامين جمال الأفضل

نشر المركز الدولي للدراسات الرياضية والمتخصص بالدراسات الإحصائية للقضايا المتعلقة بكرة القدم قائمة بأفضل 100 لاعب في العالم العام الماضي معتمدا فقط على منهجية إحصائية بحتة.

وتأخذ هذه المنهجية بالاعتبار معايير متعددة:

أداء اللاعب في 6 مناطق بالملعب (دفاع وهجوم وخط وسط وقطع الكرات وغير ذلك).

انعكاس أدائه على الفريق.

الأداء في المباريات.

النتائج.

While waiting to find out the real winner of France Football's Ballon d'Or, @CIES_Football ourely statistical ratings for last year matches crowns #LamineYamal ahead of #KylianMbappe & #Pedri ❗️

Full methodology and top 💯 👉 https://t.co/vUZskWPc8G pic.twitter.com/KUsU2opkRm — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 22, 2025

وبحسب هذه المعايير، خرجت القائمة التالية:

لامين جمال (برشلونة) كيليان مبابي (ريال مدريد) بيدري (برشلونة) فيرجيل فان دايك (ليفربول) مايكل أوليزيه (بايرن ميونخ) محمد صلاح (ليفربول) عثمان ديمبلي (باريس سان جيرمان) جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ) أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان) فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

موعد حفل الكرة الذهبية عام 2025

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول على مسرح شاتليه في باريس الذي استضاف هذا الحدث لعدة سنوات.

وينطلق حفل جائزة الكرة الذهبية الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة.

ويكشف عن كل جائزة من الجوائز الفردية على حدة وصولا إلى جائزة الكرة الذهبية.

قنوات البث المباشر والحي لحفل جائزة الكرة الذهبية

beIN Sports NEWS HD

ويمكنكم متابعة التغطية الإخبارية المباشرة ولحظة وبلحظة على موقع الجزيرة نت.

معايير التصويت في جائزة الكرة الذهبية

الأداء الفردي والشخصية الحاسمة والمؤثرة.

الأداء الجماعي والسجل المتراكم خلال الموسم.

مستوى اللاعب وحس اللعب النظيف.

رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية

ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005 الجائزة المرموقة للفائز بها، بحسب صحيفة "كوب".

طريقة التصويت على الكرة الذهبية

ويصوّت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين الـ100 الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).