الكرة الذهبية 2025.. الحاضرون والغائبون عن الحفل

يعتزم مهاجم برشلونة لامين جمال حضور حفل جائزة الكرة الذهبية في مسرح شاتليه برفقة 20 شخصا، معظمهم من أفراد عائلته، وفي وقت فضل بعض زملائه عدم الحضور، سيغيب لاعبو سان جيرمان بسب مواجهة مرسيليا.

ويجرى حفل توزيع الجوائز اليوم الاثنين في مسرح "شاتوليه" وسط باريس حيث يبدو البلد المضيف مرشحا للحصول على جائزة أفضل لاعب عند الرجال للمرة السابعة في تاريخه، بعد كل من:

وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه على الرغم من أن الانطباعات والآراء الحالية تُشير إلى أن نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي هو المرشح الأوفر حظا، إلا أنه يُفكر في إقامة حفل خاص في باريس حال فوزه.

الكرة الذهبية 2025

ومع اقتراب حفل الكرة الذهبية عام 2025، أنهى لامين جمال بالفعل جميع تفاصيل حفله الثاني، بعد ظهوره الأول على السجادة الحمراء في مسرح شاتليه العام الماضي.

وسيرافق النجم الشاب وفدا من 20 شخصا، معظمهم من أفراد عائلة لاعب نادي برشلونة، إلى حفله الكبير في باريس اليوم الاثنين.

وسيرتدي جميع أفراد العائلة أزياء "دولتشي آند غابانا"، مما يعكس حجم الحدث والتوقعات التي أثارها مهاجم برشلونة، الذي حظي باهتمام إعلامي أكبر بكثير من أي من منافسيه على الجائزة.

وفي حال فوزه بالجائزة على ديمبيلي، يعتزم لامين تنظيم حفل خاص في العاصمة الفرنسية، على الرغم من أن الخطة تُحاط بسرية تامة وحذر شديدين، نظرا لأن المشاعر السائدة في الأيام الأخيرة كانت تميل أكثر لصالح مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويحظى لاعب ديمبلي بدعم كامل من النادي الباريسي ورئيسه ناصر الخليفي، ليفوز لاعبه بالكرة الذهبية.

في المقابل، لم يحظَ لامين بنفس الدعم المؤسسي من برشلونة، إذ فضّل النادي البقاء على الحياد تجاه العديد من اللاعبين المرشحين.

ويترقب عالم كرة القدم بفارغ الصبر معرفة ما إذا كان نجم برشلونة الشاب سيُدرج اسمه في قائمة العظماء، أم أن الأضواء ستُسلط على ديمبيلي.

غياب بيدري وليفاندوفسكي

كشفت الصحيفة "سبورت" أن من بين لاعبي نادي برشلونة المُرشحين لجائزة الكرة الذهبية، الذين يتوقع غيابهم عن الحفل، بيدري غونزاليس.

واختار بيدري تجنب السفر مرة أخرى للتركيز على الاستعداد لمباراة الدوري القادمة ضد ريال أوفييدو الخميس المقبل.

بدوره قرر هداف برشلونة الموسم الماضي روبرت ليفاندوفسكي عدم حضور الحفل رغم أنه ضمن قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية.

في المقابل، سيكون برشلونة حاضرا بقوة في الحفل وسيضم الوفد كلال من: باو كوبارسي ورافينيا والمدرب هانسي فليك ورئيس النادي خوان لابورتا.

غياب لاعبي سان جيرمان

ويغيب لاعبو باريس سان جيرمان عن حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم الاثنين بسبب قرار مثير للجدل اتخذه مسؤولو الدوري الفرنسي بتأجيل مباراة النادي الباريسي ومرسيليا

وكان من المقرر أن يواجه سان جيرمان غريمه مارسيليا في الدوري الفرنسي يوم الأحد، لكن سوء الأحوال الجوية أجبر على إلغاء مباراة الكلاسيكو.

وستُقام المباراة يوم الاثنين وفقًا لقواعد رابطة كرة القدم المحترفة الفرنسية على الساعة 8 مساء، ما يعني أنها تتزامن مع حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية في باريس في الليلة نفسها.

وكان من المتوقع تكريم إنريكي يوم الاثنين بجائزة يوهان كرويف (أفضل مدرب في العام).

كما رُشِّح كلٌ من فيتينيا، وخفيتشا كفاراتسخيليا، ونونو مينديش وأشرف حكيمي وديزيري دويه وجواو نيفيز وفابيان رويز للكرة الذهبية.

في المقابل سيغيب ديمبلي للإصابة عن مواجهة ملعب "فيلدروم" ما يعني أنه سيكون حاضرا في الحفل رفقة رئيس النادي ناصر الخليفي الذي قرر عدم السفر إلى مارسيليا وحضور الحفل وفقا لإذاعة "أر أم سي".