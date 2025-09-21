مودريك نجم تشلسي.. من موهبة واعدة إلى عداء أولمبي

يتطلع الأوكراني ميخايلو مودريك إلى تغيير جذري في مسيرته المهنية ليصبح عداء في صفوف المنتخب الأولمبي الأوكراني.

وغاب مودريك عن ملاعب كرة القدم منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسبب انتهاكه لقواعد مكافحة المنشطات التي وضعها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وانتقل مودريك في يناير/كانون الثاني 2023 إلى البلوز قادما من شاختار دونيتسك مقابل نحو 70 مليون يورو، في إحدى أكبر الصفقات الكبرى التي أبرمها تشلسي تحت إدارته الجديدة.

ورغم أنه لم يصل إلى المستويات المنتظرة منه، لم يتوقع الكثيرون أن تتدهور مسيرته بهذه الطريقة.

فبعد أن أشعل الدوري الأوكراني الممتاز مع شاختار دونيتسك، إضافة إلى دوري أبطال أوروبا، لم يتمكن من نقل هذا الأداء إلى إنجلترا، ووضع تدريجيا على مقاعد البدلاء.

وبعد إيقافه مؤقتا في ديسمبر/كانون الأول 2024، بسبب ثبوت تعاطيه المنشطات، جُرّد مودريك من قميصه رقم 10، وهو الرقم الذي يرتديه الآن كول بالمر.

مودريك والتغيير الجذري

وبينما لا تزال التحقيقات جارية ولم يتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن، يبدو أن الأوكراني يستعد لحياة ما بعد كرة القدم، حيث يضع عينيه على دورة الألعاب الأولمبية 2028.

واللافت أن مودريك يحمل بالفعل أرقاما قياسية في السرعة منذ أول ظهور له في البريميرليغ، حيث وصل إلى 36.67 كيلومترا في الساعة، مما جعل المدربين يرون فيه مشروع عدّاء أولمبي حقيقي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن مودريك، الذي يرغب في الاستمرار كرياضي، يضع نصب عينيه مسيرة في ألعاب القوى، وتحديدا أن يصبح عداء في المنتخب الأولمبي الأوكراني الذي سيشارك في أولمبياد لوس أنجلوس عام 2028.

وحاليا يتدرب مودريك مع منتخب أوكرانيا لألعاب القوى تحت إشراف عدّائين أولمبيين سابقين استعدادا لتحقيق حلمه.