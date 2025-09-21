تأجيل كلاسيكو فرنسا بين مرسيليا وسان جيرمان بالدوري الفرنسي

أُرجئت المواجهة المقررة مساء الأحد بين مرسيليا وغريمه باريس سان حامل اللقب ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك وفق ما علمت وكالة فرانس برس من محافظ "بوش دو رون".

وقال جورج فرنسوا لوكلير "أُرجئت المباراة لاحتمال هطول أمطار غزيرة مع خطر كبير بحصول فيضانات" داخل وحول ملعب "فيلودروم" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج والذي كان من المتوقع أن يمتلئ بالجماهير، مشيرا إلى أن منطقة "بوش دو رون" في حالة تأهب قصوى تحسبا للأمطار والفيضانات والعواصف الرعدية.

وبعد 4 مراحل على بداية الموسم، يتصدر سان جرمان، المتوج بالثلاثية المحلية الموسم الماضي ودوري أبطال أوروبا، الترتيب بـ12 نقطة كاملة، بفارق الأهداف خلف ليون الذي خاض 5 مباريات، فيما جمع مرسيليا 6 نقاط بعد فوزه بمباراتين وخسارته مثلهما.