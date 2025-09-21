شاهد.. روما يحسم الديربي ضد لاتسيو في الدوري الإيطالي

خرج روما منتصرا من أول مواجهة ديربي بقيادة مدربه الجديد جان بييرو غاسبيريني، بتغلبه على جاره لاتسيو 1-0، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما بدأ مشواره بقيادة المدرب السابق لأتلانتا بالفوز على بولونيا وبيزا بالنتيجة ذاتها 1-0، خسر روما في المرحلة الماضية على أرضه أمام تورينو 0-1، لكنه استعاد توازنه الأحد وحقق فوزه الأول في مباراة محسوبة على أرض جاره الذي يتشارك معه الملعب الأولمبي، منذ ديسمبر/كانون الأول 2016 حين فاز 2-0.

وفي المقابل، مني لاتسيو بهزيمة ثالثة في رابع مباراة له في مستهل المشوار، مما يجعل مدربه الجديد القديم ماوريسيو ساري في وضع صعب.

ويدين روما بالفوز إلى لورنزو بيليغريني، الذي وصلته الكرة بعد خطأ فادح من البرتغالي نونو تافاريش الذي خسر الكرة تحت ضغط من الهولندي ديفين رينش (الدقيقة 38)، رافعا رصيده ضد الجار اللدود إلى 4 أهداف، مما يجعل لاتسيو الفريق المفضل لديه من حيث التسجيل بين جميع الأندية الأخرى.

وما يزيد من أهمية الهدف لبيليغريني أنه كان خارج حسابات روما لهذا الموسم، إذ وضع على لائحة الانتقالات الصيفية ومشاركته الأحد كانت الأولى له أساسيا منذ أوائل مايو/أيار الماضي.

وأقر الدولي الإيطالي بأن "الأسابيع الأخيرة كانت معقدة، لكني لم أشكك يوما (بحبه للنادي وبنفسه) بفضل مساندة الجمهور وزملائي".

ودافع ابن الـ29 عاما عن ألوان روما طيلة مسيرته، باستثناء موسمين مع ساسوولو بين 2015 و2017، لكنه خسر شارة قائد الفريق والكثير من وقت اللعب.

لكن وخلافا للتوقعات، لا سيما في ظل الانتقادات التي وجهها له غاسبيريني بشأن وضعه البدني، قرر المدرب السابق لأتلانتا الرهان عليه اليوم الأحد في مواجهة الديربي التي أكملها لاتسيو بـ9 لاعبين في دقائقها الأخيرة بعد طرد البديل المغربي رضا بلحيان (الدقيقة 86) والفرنسي ماتيو غندوزي (الدقيقة 7+90).

وقال غاسبيريني -بعد اللقاء لشبكة "دازون" للبث التدفقي- "أرى اللاعبين في التمارين وأرى بيليغريني يتحرك ويعمل، وبالتالي لم يراودني أي شك بشأن إشراكه اليوم. إنه شاب يتمتع بمؤهلات رائعة، وجميعنا يعلم ذلك، كما يملك إمكانيات فنية رائعة".

وتابع "أنا سعيد جدا بالأداء، أو أقله كنت كذلك، حتى بات لاتسيو بـ10 لاعبين، لأنه في حينها بدأنا نخاطر بمباراة كانت بين أيدينا".