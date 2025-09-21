من سيفوز بالكرة الذهبية؟.. ديمبلي أم لامين جمال؟

يبدو نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبلي الأوفر حظا ليصبح سادس فرنسي ينال جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب، وذلك بفضل الدور الذي لعبه في قيادة فريقه للتتويج بالثلاثية المحلية والفوز بدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

ويجرى حفل توزيع الجوائز غدا الإثنين في مسرح "شاتوليه" وسط باريس حيث يبدو البلد المضيف مرشحا للحصول على جائزة أفضل لاعب عند الرجال للمرة السابعة في تاريخه، بعد كل من:

ميشال بلاتيني 3 مرات (1983 و1984 و1985)

ريمون كوبا (1958)

جان بيار بابان (1991)

زين الدين زيدان (1998)

كريم بنزيمة (2022).

ديمبلي أم لامين جمال؟

وبعد سيطرة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على هذه الجائزة لعقد ونصف وفازا بها 13 مرة بين 2008 و2023 (8 مرات للأول و5 للثاني)، بات التناوب على نيلها مفتوحا تماما منذ انتقال الأول إلى إنتر ميامي الأميركي والثاني إلى النصر السعودي.

وذهبت الجائزة الموسم الماضي للإسباني رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لكنه خارج حسابات هذه النسخة بسبب الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، مما جعل التنافس فعليا محصورا بين ديمبلي ونجم برشلونة الإسباني الشاب لامين جمال، مع أفضلية للفرنسي.

ونتيجة إحرازه الثلاثية المحلية وفوزه التاريخي بلقب دوري الأبطال بعد اكتساحه إنتر الإيطالي 5-0 في النهائي، حضر 7 لاعبين آخرين من سان جيرمان في لائحة الثلاثين لاعبا المرشحين للجائزة وهم:

المغربي أشرف حكيمي

الفرنسي ديزيريه دويه

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا

البرتغاليون نونو منديش وجواو نيفيش وفيتينيا

الإسباني فابيان رويس

الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما الذي انتقل هذا الصيف لمانشستر سيتي.

من سيفوز بالكرة الذهبية؟

لكن ديمبلي هو الأفضل من دون منازع بعدما نجح في تعويض مواطنه كيليان مبابي المنتقل إلى ريال مدريد، بتسجيله 35 هدفا للفريق الباريسي.

ونجح ابن الـ28 عاما في دوره الجديد وتحوله من اللعب على الجناح ليكون رأس الحربة، مقدما أداء رائعا كان الأفضل له بفارق كبير عن موسمه المميز مع برشلونة في 2018-2019 حين سجل 14 هدفا.

وقال ديمبلي لصحيفة "لوموند" ردا على سؤال حول معنى أن يكون من أبرز المرشحين للفوز بالجائزة إنه "أمر جميل بعد موسم رائع مع باريس سان جيرمان"، واصفا الكرة الذهبية بـ"الكأس المقدسة الفردية"، قبل أن يضيف "أعتقد أني من المرشحين الأوفر حظا، لكننا سنرى ما سيحدث".

وإلى جانب ديمبلي، يبدو جمال الأكثر قدرة على المنافسة بعدما قدم ابن الـ18 عاما أداء رائعا مع برشلونة، مما جعله مرشحا ليكون خليفة الأسطورة ميسي في النادي الكاتالوني.

وتوج جمال العام الماضي بكأس كوبا لأفضل لاعب تحت 21 عاما بعدما أسهم في قيادة منتخب إسبانيا لإحراز كأس أوروبا.

وسجل المغربي الأصل 18 هدفا في 55 مباراة خاضها الموسم الماضي بكل المسابقات، مساهما في إحراز فريقه للألقاب المحلية الثلاثة، الدوري والكأس وكأس السوبر، لكن مشوار النادي الكتالوني في دوري أبطال أوروبا انتهى عند نصف النهائي.

صلاح ومبابي

ويصوت على جائزة الكرة الذهبية الآن بناء على الإنجازات خلال الموسم عوضا عن العام التقويمي، خلافا لما كان يحصل سابقا.

ويوجد في لائحة المرشحين النجم المصري محمد صلاح بعدما قاد ليفربول للقب الدوري الإنجليزي للمرة العشرين في تاريخ النادي، معادلا بذلك الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد، كما بلغ معه نهائي كأس الرابطة (خسر أمام نيوكاسل 1-2).

وتتضمن اللائحة أيضا مبابي وذلك للمرة الثامنة في مسيرته، بعدما توّج موسمه الأول مع ريال مدريد بإحرازه جائزتي هداف الليغا والحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي.

وطغت مقاطعة ريال مدريد الذي خرج خالي الوفاض من دون أي لقب في الموسم المنصرم، للحفل على توزيع الجوائز العام الماضي بعدما علم النادي الملكي مسبقا بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور الذي ترشح مجددا هذا العام، إلى جانب زميله لاعب خط الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين:

السويدي فيكتور يوكيريس (أرسنال الإنجليزي حاليا)

النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي)

الإنجليزي هاري كاين (بايرن ميونيخ الألماني)

الإنجليزي كول بالمر (تشلسي)

الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

رونالدينيو يقدم الكرة الذهبية

ويقدم النجم البرازيلي السابق والفائز بالكرة الذهبية عام 2005، الجائزة المرموقة للفائز بها بحسب صحيفة "كوب".

ويصوت على جائزة الكرة الذهبية لجنة من الصحفيين، بواقع واحد من كل دولة مصنفة بين المئة الأفضل في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا).