سيكون الأميركي مايك تايسون في الستين من عمره تقريبا عندما يصعد إلى الحلبة لمواجهة مواطنه النجم فلويد مايويذر في نزال استعراضي مقرر عام 2026.

ووافق "مايك الحديدي" الذي سيبلغ الستين من عمره في يوليو/تموز المقبل على لقاء مايويذر البالغ من العمر 48 عاما.

ويأتي إعلانهما للنزال المرتقب بعد أقل من عام من إنهاء تايسون فترة توقف احترافية استمرت 21 عاما لمواجهة جيك بول في نزال أقيم على ملعب إيه تي آند تي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبدأ تايسون كأنه ظل لشخصية الملاكم المدمر وهو يكافح قبل أن يتعرض لخسارة بالنقاط أمام اليوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم محترف.

ومع استعداده لمواجهة مايويذر، أثار تايسون دهشة الكثيرين من مجتمع الملاكمة، متسائلين عن دوافع استمراره في خوض نزالات الملاكمة في سن الشيخوخة.

وعندما طرح عليه هذا السؤال خلال ظهوره مؤخرا في برنامج "توداي شو"، توقف تايسون لحظة قبل أن يعلن أنه يريد أن يثبت عظمته.

Measurements for Mike Tyson vs. Floyd Mayweather 👀🔥 Who you got winning? 🥊 pic.twitter.com/wrITnqY9gK — Bleacher Report (@BleacherReport) September 11, 2025

لماذا يستمر مايك تايسون في خوض النزالات؟

علق تايسون: "لدي ابن يبلغ من العمر 14 عاما قال لي: لماذا تفعل هذا؟ لم أعرف ماذا أقول وشعرت بالحزن للحظة. قلت: لأنني أفضل من فعل ذلك على الإطلاق، لهذا السبب".

وأوضح تايسون "اسمعوا، لقد كسبتُ مالا في الخمسينيات من عمري أكثر مما كسبته في العشرينيات، لقد خضت 4 نزالات فقط خلال الخمسينيات. هذا مثير للاهتمام حقا".

وتابع "من هذا المنظور، أنا الآن في الستين من عمري. المال لا يعني شيئا. من أحبهم أستطيع رعايتهم".

ومن المرجح أن تكون جاذبية الحصول على عائد مالي كبير آخر، إلى جانب الخوف من التخلي عن شيء كان يميزه لفترة طويلة، عوامل تحفيزية أكثر لتايسون بحسب ما ذكرته صحيفة توك سبورت البريطانية.

BREAKING: Mike Tyson and Floyd Mayweather agree to an exhibition fight, per @TMZ_Sports 🚨🤯 Both fighters have signed contracts and the fight is scheduled for Spring 2026 WOW. 🍿 pic.twitter.com/XGBWbSsA46 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2025

إعلان

وهذا ما فعله مايويذر أيضا، على الرغم من أن غالبية مبارياته الاستعراضية بعد اعتزاله كانت من أجل جني المزيد من المال الوفير.

ففي ذروة تألقه، فاز مايويذر جونيور بألقاب عالمية من وزن الريشة السوبر إلى وزن فوق المتوسط، لذا فإن فكرة مواجهة بطل سابق بلا منازع في الوزن الثقيل تنطوي على قدر كبير من المخاطرة.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تكون المنافسة أكثر من مجرد نزال استعراضي تاريخي.

11 عاما تفصل بين تايسون الذي اعتزل الملاكمة الاحترافية في عام 2005 ومايويذر الذي أنهى عام 2017 بسجل خال من الهزائم بلغ 50 فوزا.

وفي أوج عطائهما، كان تايسون بطلا للوزن الثقيل بينما كان "موني" بطلا في 5 فئات وزن مختلفة.