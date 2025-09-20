يويفا يدرس استبعاد إسرائيل من تصفيات أوروبا، وفق ما قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت.

وذكرت القناة إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يوفا) يدرس استبعاد المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم من التصفيات الأوروبية.

وتلعب إسرائيل ضمن المجموعة التاسعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبها منتخبات النرويج وإيطاليا ومولدوفا وإستونيا.

وخاض منتخبها حتى الآن 5 مباريات حقق خلالها 3 انتصارات مقابل هزيمتين، ليجمع 9 نقاط وضعته في المركز الثالث متساويا مع إيطاليا بالنقاط، لكنه متأخر عنها بفارق الأهداف، بينما أمامه 4 مباريات متبقية لحسم فرصتها في المنافسة.

وأضافت القناة الخاصة أنه "من المتوقع أن يُطرح في اجتماع إدارة اليويفا الأسبوع المقبل، استبعاد المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم من التصفيات الأوروبية، وإيقاف مشاركة نادي مكابي تل أبيب في الدوري الأوروبي".

وسبق أن أثار مشجعو فريق مكابي تل أبيب في العاصمة الهولندية أمستردام أعمال شغب وتخريب في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ومزقوا العلم الفلسطيني واستفزوا سائقي سيارات الأجرة من أصل عربي من خلال رفعهم شعارات "عنصرية"، خلال المباراة التي جمعت النادي الإسرائيلي مع أياكس أمستردام الهولندي.

في السياق، أشارت القناة 12 إلى أن "جهات في إسرائيل تبذل محاولات لمنع الاستبعاد".

العدوان الإسرائيلي على قطر

وأرجعت سبب الإجراء الأوروبي المحتمل إلى "الهجوم الإسرائيلي على قطر، أحد أكبر رعاة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول الجاري، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة (حماس) بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.

وأثار العدوان الإسرائيلي على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف الاعتداءات التي تنتهك القانون الدولي.

حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

القناة 12 قالت: "قبل نحو شهر، رفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لافتة كُتب عليها: كفى لقتل الأطفال (الفلسطينيين من قبل إسرائيل)، كفى لقتل المدنيين"، وذلك في افتتاح مباراة السوبر كاب بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وتوتنهام الإنجليزي.

وبسبب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، عمدت شركات ومؤسسات عالمية إلى مقاطعة تل أبيب، بينما أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الاثنين الماضي، ولأول مرة بأن إسرائيل تدخل في "نوع من العزلة".

وأمس الجمعة، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن مجموعة المعارض الإيطالية "آي إي جي" (IEG) أعلنت رسميا إلغاء مشاركة إسرائيل في "معرض السياحة الإيطالي الرئيسي" (TTG Travel Experience) المقرر إقامته في مدينة ريميني في الفترة من الثامن إلى العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

كما أشارت هيئة البث العبرية الرسمية، الجمعة، إلى أن "إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، وهولندا أعلنوا معارضتها لمشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) المُقبلة في فيينا، نظرا للوضع في غزة. وتدرس دول أخرى الانضمام إلى المقاطعة".

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و174 شهيدا و166 ألفا و71 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 440 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.