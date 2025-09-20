إصابة جديدة لنيمار تعمّق أزمة سانتوس وانضمامه للبرازيل

زادت الشكوك حول إمكانية انضمام نجم فريق سانتوس نيمار دا سيلفا لمنتخب البرازيل لكرة القدم بعد إصابة جديدة تعرض لها.

ووفقا لنادي سانتوس أصيب نيمار مجددا في فخذه اليمنى، وسيغيب عن مباراة الكلاسيكو ضد ساو باولو الأحد المقبل في الدوري البرازيلي.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 جائزة الكرة الذهبية.. التوقعات والمعايير الجديدة

جائزة الكرة الذهبية.. التوقعات والمعايير الجديدة list 2 of 2 يتقدمهم نيمار.. 10 نجوم عالميين نجحوا بأنديتهم وأخفقوا مع منتخباتهم end of list

وشعر المهاجم البالغ من العمر 33 عاما بألم في فخذه خلال تدريبات يوم الخميس، وبعد خضوعه للفحوصات، أكد الفريق الطبي إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية.

ورجح الصحفي لوكاس ميناريلي من شبكة "يو أو إل" (UOL )أن يغيب نيمار لشهر على الأقلّ عن الملاعب.

وهذه هي الإصابة الرابعة للاعب في جانبه الأيمن منذ عودته إلى النادي.

وكانت الأولى في فبراير/شباط والثانية في أبريل/نيسان، مما تسبب في إجازته لمدة شهر. وفي أغسطس/آب، عانى من إصابة أخرى أبعدته عن الملاعب لمدة أسبوعين.

يأتي هذا الغياب في وقت حاسم حيث يوجد سانتوس على بُعد نقطة واحدة فقط من منطقة الهبوط بعد 22 جولة من البطولة التي لم يشارك النجم فيها سوى 13 مباراة، مسجلا 3 أهداف.

المشاركة مع المنتخب

كان نيمار ضمن قائمة المدرب كارلو أنشيلوتي الأولية للمنتخب البرازيلي استعدادا لكأس العالم 2026.

تُمثل هذه الإصابة انتكاسة جديدة لعودته، مع اقتراب المباريات الودية في أكتوبر/تشرين الأول، ضد كوريا الجنوبية في العاشر من الشهر نفسه في سول، ثم بعد 4 أيام ضد اليابان في طوكيو.

وسبق لأنشيلوتي استبعاد نيمار من قائمة المنتخب خلال مباراتيه ضد تشيلي وبوليفيا في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مشيرا إلى إصابة طفيفة في عضلات الساق.

وعلق نيمار على استبعاده قائلا "أعتقد أن استبعادي (من المنتخب) كان لأسباب فنية، وأرى أنه لا علاقة لذلك بوضعي البدني"، مع التأكيد على احترامه لرأي المدرب.

إعلان

وكان أنشيلوتي، قلّل من أهمية غياب الهداف التاريخي للسيليساو (79 هدفا في 128 مباراة) عن آخر جولتين من التصفيات المونديالية.

وقال بعد إعلان قائمته "لسنا بحاجة لاختبار نيمار. الجميع يعرفه (…). مثل غيره، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة كي يساعد المنتخب على تقديم أفضل ما لديه في المونديال".

ولم يشارك نيمار مع المنتخب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين تعرض لإصابة خطرة في الركبة خلال مواجهة الأوروغواي في مونتيفيديو.