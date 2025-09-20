موعد مباراة برشلونة وخيتافي بالدوري الإسباني والتشكيل والقنوات الناقلة

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني لكرة القدم 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لحامل لقب الليغا.

موعد مباراة برشلونة ضد خيتافي

تقام مباراة برشلونة أمام ضيفه خيتافي، غدا الأحد 21 سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب يوهان كرويف، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وتنطلق صفارة بداية المباراة الساعة العاشرة مساء 22:00 بتوقيت السعودية وقطر ومصر، 23:00 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد خيتافي

تمتلك شبكة بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر:

beIN SPORTS 1 HD (المعلق: علي سعيد الكعبي)

التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد خيتافي

حراسة المرمى: جوان غارسيا

الدفاع: كوندي، غارسيا، كريستينسن، مارتين

الوسط: كاسادو، بيدري

الوسط الهجومي: راشفورد، أولمو، رافينيا

الهجوم: فيران توريس

برشلونة لمطاردة ريال مدريد

يدخل الفريق الكتالوني اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الثمين 2-1 على نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا في إنجلترا، ويطمح لتحقيق انتصار جديد يواصل به مطاردة ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الليغا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بينما يأتي خيتافي خامسًا برصيد 9 نقاط بعد انطلاقة مميزة هذا الموسم.