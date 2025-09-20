موعد مباراة أرسنال ضد السيتي بالدوري الإنجليزي.. التشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

يسعى أرسنال لإثبات أحقية طموحه بالمنافسة على اللقب بمواجهة صعبة أمام مانشستر سيتي ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويملك أرسنال فرصة أخرى لإثبات بأن هذا العام قد يكون مغايرا له، عندما يستضيف السيتي على ملعب الإمارات.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 صلاح يدخل قائمة تاريخية في البريميرليغ

صلاح يدخل قائمة تاريخية في البريميرليغ list 2 of 2 شاهد.. ليفربول يهزم إيفرتون ويونايتد يفوز على تشلسي end of list

انتزع أرسنال مركز الوصافة في المواسم الثلاثة الأخيرة، بعد أن أنهى موسمَين منها خلف السيتي.

موعد مباراة أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تقام القمة الكبيرة الأحد 21 سبتمبر/أيلول على ملعب الإمارات معقل أرسنال.

وتنطلق الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت قطر والسعودية ومصر، السابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي

beIN Sports HD1

سبق لأرسنال أن بقي 8 أعوام دون أن يتمكن من الفوز على سيتي على أرضه أم خارجها في الدوري، إلا أنه يتطلع الآن لتحقيق فوزه الثالث تواليا ضد فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا على ملعب الإمارات.

لم يهزم سيتي، أرسنال، منذ أبريل/نيسان 2023، وسيكون الفوز في شمال لندن دافعا كبيرا لغوارديولا في ظل مساعي الأخير لإعادة بناء فريقه بعد الموسم الماضي المخيّب الذي أنهاه ثالثا في البريميرليغ.

بعد بداية متعثرة في المنافسات في الموسم الحالي وتعرضه لخسارتين من أصل 3 مباريات، بدأت آلة السيتي في العمل كما هو متوقع من العقل المدبر التكتيكي بيب غوارديولا، حيث حقق الفريق انتصارات بارزة محليا وأوروبيا منذ عودتهم من فترة التوقف الدولي.

تشكيلة أرسنال المتوقعة ضد مانشستر سيتي

رايا؛ تيمبر، سليبا، غابرييل، كالافيوري؛ ميرينو، زوبيمندي، رايس؛ مادويكي، غيوكيريس، مارتينيلي.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة ضد أرسنال

دوناروما؛ خوسانوف، دياز، غفارديول، أورايلي؛ رودري، سيلفا، رايندرز؛ فودين، هالاند، دوكو.