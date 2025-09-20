أحبط ليفربول انتفاضة جاره إيفرتون وحقق فوزا صعبا بنتيجة 2-1 في قمة مرسيسايد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد، ليواصل انطلاقته القوية ويحافظ على صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعد 5 مباريات.

ومنح الهولندي رايان جرافنبرخ فريق المدرب أرنه سلوت التقدم المبكر في الدقيقة العاشرة بعد تمريرة حاسمة من النجم المصري محمد صلاح، قبل أن يضاعف الفرنسي أوجو إيكيتيكي الغلة في الدقيقة 29 مستثمرا تمريرة متقنة من جرافنبرخ وضعها بذكاء بين ساقي الحارس جوردان بيكفورد.

وفي الشوط الثاني، تحسن أداء إيفرتون ونجح السنغالي إدريسا غاي في تقليص الفارق بالدقيقة 58 بتسديدة قوية سكنت الزاوية البعيدة، ليشعل أجواء اللقاء وسط أمطار غزيرة وأجواء متوترة في الدقائق الأخيرة.

إيفرتون ضغط بقوة بحثا عن التعادل، وكاد يخطف هدفا محققا لولا تدخل الوافد الجديد جاك غريليش، الذي أبعد برأسه كرة خطيرة من إبراهيما كوناتي في الدقيقة 73. لكن اعتراضاته الحادة على التحكيم بعد صافرة النهاية كلفته بطاقة صفراء وسط احتجاجات مدربه ديفيد مويز.

ورغم محاولات "التوفيز"، نجح ليفربول في الصمود حتى النهاية ليحقق فوزه الخامس تواليا في الدوري، بعد سلسلة من الانتصارات المثيرة التي حُسمت في اللحظات الأخيرة، لكن هذه المرة جاء الحسم مبكرا من دون الحاجة إلى دراما اللحظات الحاسمة.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد إيفرتون عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز السابع بعدما تلقى خسارته الثانية هذا الموسم.