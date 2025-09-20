فينيسيوس غاضب من قرارات مدرب الريال ألونسو

يعيش النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حالة من الإحباط المتزايد داخل ريال مدريد، بعد أن واصل المدرب تشابي ألونسو تغييره في المباريات وعدم منحه فرصة لعب 90 دقيقة كاملة منذ بداية الموسم، رغم تألقه اللافت.

أرقام فينيسيوس تحت قيادة ألونسو

منذ تولي ألونسو تدريب ريال مدريد في يونيو/حزيران الماضي خلفًا لكارلو أنشيلوتي، لم يشارك فينيسيوس البالغ من العمر 25 عامًا مباراة كاملة سوى مرة واحدة فقط من أصل 12 مواجهة خاضها الفريق في جميع المسابقات.

استُبدل لاعبون بفينيسيوس في 10 مباريات. وبدأ من مقاعد البدلاء في مباراتين، بينها المواجهة الافتتاحية للفريق في دوري أبطال أوروبا أمام مرسيليا.

مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول تشعل الجدل

أمام إسبانيول، ساهم فينيسيوس في الفوز 2-0 بعدما قدّم واحدة من أفضل مبارياته هذا الموسم، إذ شكّل ثنائيًا خطيرًا مع ألفارو كاريراس ومرر كرة حاسمة لمبابي، إضافة إلى تسديدة قوية اصطدمت بالقائم. ورغم ذلك، قرر ألونسو تغييره في الدقيقة 77، ما أثار استياء اللاعب.

ألونسو يدافع عن سياسة المداورة

المدرب الإسباني اعترف بإحباط فينيسيوس، لكنه شدد على أن سياسة المداورة ضرورية لفريق بحجم ريال مدريد. وقال في المؤتمر الصحفي: "الشيء الوحيد الذي كان ينقصه اليوم هو الهدف… أردت إشراك عناصر جديدة في مركز الجناح، وهو أمر طبيعي في موسم طويل".

وأضاف أن قراراته لا تهدف لإرضاء اللاعبين بل لضمان انتصارات الفريق، مشيرًا إلى أن "وجود خيارات متعددة أمر إيجابي، وواجبي هو استغلالها".

إحباط فينيسيوس قد يفتح نقاشًا واسعًا بين جماهير ريال مدريد حول كيفية تعامل ألونسو مع نجوم الفريق الكبار، خصوصًا أن اللاعب البرازيلي كان من الركائز الأساسية في تتويج النادي بدوري أبطال أوروبا عامي 2022 و2024، بعدما سجل في كلتا المباراتين النهائيتين.