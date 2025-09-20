صلاح يدخل قائمة تاريخية في البريميرليغ

واصل محمد صلاح نجم ليفربول صناعة التاريخ بانضمامه إلى قائمة اللاعبين الـ10 الأكثر مساهمة في صناعة الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على مر العصور.

تمريرة مهاجم ليفربول الحاسمة في ديربي ميرسيسايد اليوم السبت ضد إيفرتون (2-1) وضعته في المركز التاسع في القائمة المرموقة.

ومرر الدولي المصري كرة متقنة في الدقيقة العاشرة بخارج القدم إلى زميله الهولندي ريان غرافينبيرخ، الذي أنهى المتابعة بلمسة واحدة في الشباك محرزا أول أهداف الريدز.

وبهذا رفع صلاح رصيده إلى 89 تمريرة حاسمة في الدوري ليتجاوز الأسطورة ديفيد بيكهام (88) ويعادل رصيد زميله السابق في ليفربول جيمس ميلنر (المركز التاسع).

Mohamed Salah has the joint-ninth most assists in the Premier League 👏 The accolades keep on coming 👑 pic.twitter.com/Fq6RdnotOU — Premier League (@premierleague) September 20, 2025

ويتخلف النجم المصري الآن بـ3 تمريرات حاسمة فقط عن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، الذي يحتل المركز الثامن في القائمة برصيد 92 تمريرة حاسمة.

ويتصدر القائمة أسطورة مانشستر يونايتد رايان غيغز، برصيد 162 تمريرة حاسمة.

وعزز هذا الإنجاز سمعة صلاح كواحد من أكثر لاعبي الهجوم تكاملًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يثبت أنه لاعب مبدع من الطراز الأول بالإضافة إلى كونه هدافًا غزير الإنتاج. حيث أصبح مؤخرا، رابع أفضل هداف في الدوري الإنجليزي الممتاز على مر العصور.

وانفرد صلاح، بالمركز الرابع بقائمة هدافي البريميرليغ، بعد أن رفع رصيده إلى 188 هدفا، ليفض الشراكة مع أسطورة مانشستر يونايتد أندي كول صاحب الـ187 هدفا.

جاء هذا الإنجاز التاريخي بعد أن واصل محمد صلاح تألقه المعتاد بقميص ليفربول، وسجل هدف المباراة الوحيد أمام بيرنلي، الأحد، في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي.