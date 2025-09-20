ما سر ارتداء ريال مدريد شارات بنفسجية ضد إسبانيول؟ هذا ما كشفته الصحافة الإسبانية لجماهير (الملكي).

وشهدت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة السادسة من الدوري الإسباني موسم 2024-2025، ارتداء لاعبي الريال شارات بنفسجية على أذرعهم، وهو ما أثار تساؤلات جماهير كرة القدم حول السبب وراء هذا التضامن.

ما سر ارتداء ريال مدريد شارات بنفسجية ضد إسبانيول؟

السبب كما ذكر موقع (ماركا) الإسباني يعود إلى اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الذي يُصادف 21 سبتمبر من كل عام، حيث أطلقت منظمة الصحة العالمية والجمعية الدولية لمرض الزهايمر هذه المبادرة لرفع مستوى الوعي بالمرض العصبي التنكسي الذي يصيب ملايين الأشخاص حول العالم.

من خلال هذه اللفتة، أراد ريال مدريد وإسبانيول تكريم المصابين بهذا المرض وأسرهم، وتسليط الضوء على أهمية دعم الأبحاث العلمية التي تساهم في اكتشاف طرق جديدة للعلاج.

الزهايمر.. تضامن داخل وخارج الملاعب

ارتدى جميع اللاعبين في اللقاء الشارة البنفسجية، في بادرة رمزية تُجدد التزام كرة القدم برسائل إنسانية مؤثرة.

لم يقتصر الأمر على ملعب سانتياغو برنابيو، الذي شهد فوز ريال مدريد على إسبانيول 2-صفر، بل شمل ملاعب أخرى.

اليوم العالمي لمرض الزهايمر

يُعتبر 21 سبتمبر من كل عام يومًا رمزيًا لزيادة الوعي العالمي بمرض الزهايمر، إذ تشير الدراسات إلى أن اثنين من كل ثلاثة أشخاص حول العالم يعرفون شخصًا واحدًا على الأقل مصابًا بهذا المرض، ما يجعل حملات التضامن والدعم المجتمعي ذات أهمية خاصة.