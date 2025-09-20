مدرب تشلسي ردا على معاناة لاعبين بفريقه: والدي يعمل صيادا منذ 50 عاما

تشهد العلاقة بين إنزو ماريسكا مدرب تشلسي ولاعبه رحيم ستيرلينغ توترا متزايدا في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها النجم الإنجليزي في صفوف البلوز.

لم يتمكن ستيرلينغ من مغادرة تشلسي في فترة الانتقالات الصيفية بعد إعارته إلى أرسنال الموسم الماضي، وهو الآن خارج تشكيلة المدرب ويتدرب بمفرده، بعيدا عن بقية زملائه، إلى جانب أكسل ديساسي وديفيد داترو فوفانا.

ونشر سترلينغ، الذي يتدرب بشكل منفصل عن الفريق، قصة على إنستغرام قبل أيام قليلة، مؤكدا أنه كان يخرج إلى الملعب ليلا في البرد.

أظهرت الصورة ملعب كوبهام التدريبي الخالي، الساعة 8:21 مساء، مع تعليق يقول "تدريب" مصحوبا برمز مصافحة ورمز تعبيري لوجه بارد.

Raheem Sterling on Instagram: pic.twitter.com/RQjWQYdMuT — Absolute Chelsea (@AbsoluteChelsea) September 15, 2025

ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن وضعية النجم الإنجليزي تزداد سوءا وإن تهميشه بات واقعا بعد أن خرج من حسابات مدربه ماريسكا.

ووُجهت أسئلة لماريسكا هذا الصباح حول منشور ستيرلينغ أثناء حديثه لوسائل الإعلام قبل مباراة السبت ضد مانشستر يونايتد. وكان رد مدرب تشلسي على وضع اللاعب حاسما. قائلا "والدي يبلغ من العمر 75 عاما، ويعمل صيادا منذ 50 عاما، من الثانية صباحا حتى العاشرة صباحا. إنها حياة صعبة للغاية. هذه ليست للاعبي كرة القدم".

وأضاف "لقد مررتُ بظروف رحيم وأكسل كلاعب، وأعلم بالتأكيد أنه ليس أفضل شعور للاعب كرة قدم، لأنه إذا كنت لاعبا، فهذا يعني أنك تريد التدريب وخوض المباريات. لكن الوضع هو ما هو عليه".

وتابع "أعلم أن النادي يمنحهم الفرصة للعمل بالطريقة الصحيحة".

لن يتغير شيء

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماريسكا عن وضع ستيرلينغ واللاعبين الآخرين الذين يعملون بشكل منفصل عن الفريق.

وسبق للمدرب الإيطالي أن علّق قبل فترة: "إنهم لاعبون في تشلسي لأن لديهم عقودا مع النادي، لكنهم ما زالوا يتدربون بشكل منفصل. الهدف هو الاستمرار على نفس المنوال تماما".

علاوة على ذلك، أقرّ بأن علاقته بهم معدومة. قائلا "منذ بداية الموسم، لم أرَ أيا منهم لأنهم يتدربون في أوقات مختلفة وعلى ملاعب مختلفة". وعندما سُئل عن إمكانية عودتهم إلى الفريق الأول، أجاب ماريسكا "معنا؟ لا".

ويستشف من هذا التصريح أن أغلق المدرب الإيطالي الباب عمليا أمام أي احتمال لعودة ستيرلينغ إلى حساباته الفنية، ليصبح مستقبل الجناح الإنجليزي مرهونا بحصوله على انتقال إلى ناد جديد خلال سوق الانتقالات المقبل.