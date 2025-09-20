بالفيديو.. ملاكم "عجوز" يسجل ضربة قاضية مذهلة في الجولة الأولى

سجل الملاكم لويس أورتيز، المنافس على لقب بطل العالم مرتين في الوزن الثقيل، ضربة قاضية مذهلة في الجولة الأولى، أمس الجمعة.

حقق الكوبي أورتيز (35-3) إنجازا سريعا بالتغلب على الأميركي فيليب بينسون (8-5-3) في كاريبي رويال في أورلاندو بولاية فلوريدا.

انتهت المعركة في لمح البصر، حيث أسقط بطل الوزن الثقيل المتقدم في السن (46 عاما) منافسه مرتين في طريقه إلى التوقف النهائي.

في البداية، أرسل أورتيز منافسه بينسون بسرعة نحو الحبل السفلي بضربة يسارية قوية في الجسم قبل أن يختتم العرض بعد لحظات بتوجيه نفس الضربة إلى الأعلى.

ويمثل هذا ثاني وصول لأورتيز إلى الدور الأول على التوالي منذ خسارته الثالثة في مسيرته الاحترافية أمام آندي رويز جونيور في سبتمبر/أيلول 2022.

Luis King Kong Ortiz gana por TKO en el mismo asalto inicial contra Phillip Penson. Ahora Ortiz mejora su récord a (35-3, 30 KOs) y buscará una nueva oportunidad titular. #Luis Ortiz #Boxing pic.twitter.com/bbahC7aKMV — Carlos Linares (@linares_ca_93) September 20, 2025

وبلغ وزن الملاكم الكوبي في هذا النزال 267 رطلا (121.10 كيلوغراما)، وهو أعلى وزن في مسيرته، وبدا أنه يحمل أغلب هذا الوزن الزائد حول منطقة وسطه.

في هذه المرحلة من مسيرته، فإن أفضل خيارات أورتيز هي إما الخروج في حالة جيدة ضد منافسين متوسطي المستوى أو القيام بمحاولة أخيرة للحصول على مكافأة كبيرة.

وقال مدرب الملاكم الكوبي، جيرمان كايسيدو، لموقع بوكسينغ سين العام الماضي إن أورتيز تم استبعاده من منافسات الوزن الثقيل لأنه يقدم قتالا عالي المخاطر ومنخفض المكافأة للمتنافسين الكبار.

وأضاف كايسيدو "نحن مستعدون لمواجهة أي شخص. لم يكن من السهل عليه طوال مسيرته أن يجذب منافسين لمواجهته، فهو خصم شديد الخطورة".

أصبح ديونتاي وايلدر أول ملاكم في فئة الوزن الثقيل من الدرجة العليا يختبر نفسه ضد أورتيز الملقب بـ"كينغ كونغ" في عام 2018 وكان متأخرا في بطاقات النتائج عندما سجل ضربة قاضية في اللحظة الأخيرة في الجولة العاشرة ليحتفظ بلقب (WBC).

وواجه أورتيز مشاكل مماثلة عندما التقيا مرة أخرى إذ تمكن وايلدر من التغلب عليه بسهولة داخل المسافة، هذه المرة، أسرع بـ3 جولات.