استغلال إسرائيل الرياضة لستر جرائمها في غزة، كان الشعار الرئيسي للاحتجاجات التي شهدتها مدينة روتردام الهولندية، اليوم السبت، ونظمتها مؤسسة ائتلاف روتردام فلسطين غير الحكومية، اعتراضا على مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بطولة كأس أوروبا للبيسبول 2025.

تفاصيل الاحتجاجات ضد إسرائيل في روتردام

تجمع عشرات المتظاهرين أمام ملعب نيبتونوس، حيث أقيمت مباراة افتتاح البطولة بين فرنسا وإسرائيل.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: "أوقفوا التبييض من خلال الرياضة" و"إسرائيل المجرمة"، كما لوّحوا بالأعلام الفلسطينية.

وردد المشاركون شعارات مثل: "فلسطين الحرة"، و"قاطعوا إسرائيل"، و"الموت للجيش الإسرائيلي".

استغلال إسرائيل الرياضة لستر جرائمها في غزة

أكد المحتجون أن إسرائيل تستخدم الرياضة كأداة لتبييض جرائمها ضد الفلسطينيين، خاصة في ظل ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال أحد المشاركين: "من غير المقبول الترحيب بإسرائيل بينما يستمر العنف في غزة"، مشيرا إلى أن بلدية روتردام لم تستجب للدعوات الرافضة لمشاركة الفريق الإسرائيلي.

تفاعل الشرطة والجمهور

وأبعدت قوات الشرطة المتظاهرين إلى منطقة قريبة من مدخل الملعب خلال فترة تأجيل المباراة بسبب الأمطار، ما سمح للجماهير بالدخول.

ووجه المتظاهرون انتقادات للجمهور قائلين: "هناك قتلة أطفال في الداخل، أنتم تدعمونهم بحضور المباراة".

وتأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة مواقف شعبية أوروبية رافضة لمشاركة إسرائيل في الأحداث الرياضية الدولية، بالتزامن مع اتهامات لها بارتكاب إبادة جماعية في غزة بدعم أميركي، أودت بحياة أكثر من 65 ألف شخص وأصابت نحو 166 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب تقارير حقوقية.