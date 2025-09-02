لماذا خسر المصارع "ذا روك" 27 كيلوغراما من وزنه؟

ظهر المصارع والممثل الأميركي الشهير دوين دوغلاس جونسون المعروف باسم "ذا روك" بإطلالة مفاجئة خلال النسخة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي، حيث بدا أكثر نحافة عن مظهره المعروف.

ويستعد ذا روك (53 عاما) لتجسيد شخصية مارك كير بطل الفنون القتالية في فيلم "آلة السحق" (The Smashing Machine)، الذي يسلّط الضوء على معاناة كير مع الإدمان والمشاكل العائلية إلى جانب رحلته الرياضية قبل أن يصبح بطل مصارعة.

Dwayne “The Rock” Johnson is going viral after debuting a dramatically slimmer look at the 2025 Venice Film Festival. Known for his massive frame and powerhouse build, fans were stunned to see him looking noticeably leaner, reportedly shedding nearly 60 pounds for his upcoming… pic.twitter.com/SGBVfOLarr — WrestleTaps (@WrestleTaps) September 1, 2025

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن ذا روك فقد حوالي 60 رطلا (حوالي 27 كيلوغراما) من وزنه من أجل تجسيد هذه الشخصية، الأمر الذي أثار تكهنات حول استخدام حقن فقدان الوزن.

وقال ذا روك عن هذا التحول الجسدي "أنا متحمس جدا لذلك، كنت محظوظا بمسيرتي المهنية والأفلام التي قدمتها لكن كان هناك صوت داخلي يقول ماذا لو استطعت أن أفعل أكثر؟ أريد أن أفعل أكثر، كيف سيكون ذلك؟".

لكن خبير في التغذية أكد أن سبب فقدان ذا روك لوزنه يعود إلى مزيج من نظام غذائي صارم منخفض السعرات وتمارين مكثفة.

وشدد خبير التغذية كينال ماكوانا على أن فقدان الوزن بهذه الطريقة يحتاج إلى الانضباط والصبر، وأن أي محاولة لتسريع العملية قد تؤدي لفقدان العضلات بالإضافة إلى تسبّبها بمشكلات صحية.

وقال ماكوانا "فقدان حوالي 60 رطلا لشخص ذي عضلات كثيفة يتطلب انضباطا شديدا، كان النظام الغذائي صارما ومنظما ويركّز على خلق عجز في السعرات مع الحفاظ على مستوى البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية".

وأضاف "يشمل النظام الغذائي البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والبيض مع الخضار وكميات محسوبة من الكربوهيدرات مثل الأرز والبطاطا الحلوة، دون أي أطعمة معالجة أو وجبات جاهزة".

أما فيما يتعلق ببرنامج اللياقة البدنية، فأوضح ماكوانا أن "ذا روك" كان يحتاج إلى الكثير من تمارين الكارديو إلى جانب تمارين القوة للحفاظ على كتلة العضلات وفقدان الوزن.

وفي الوقت نفسه، أوضح الخبير للراغبين في تقليد "ذا روك" من أن فقدان الوزن بطريقة آمنة يتراوح بين رطل واحد إلى رطلين في الأسبوع ما يعني أن فقدان 60 رطلا يحتاج إلى أكثر من عام، ويتقلّص إلى 6 أشهر في حال تم ذلك تحت إشراف فريق محترف.

وحذّر من أن أي تسريع كبير قد يؤدي إلى فقدان العضلات ومشكلات صحية طويلة الأمد.

وأقر "ذا روك" أيضا أنه لجأ إلى برنامج صحي شامل لإصلاح مشاكل في أمعائه نتجت عن استخدام مضادات حيوية في السابق، وهو ما ساعده على التحضير البدني لدوره الجديد دون اللجوء إلى وسائل سريعة أو غير آمنة.

ففي يونيو/حزيران الماضي، ظهر "ذا روك" في برنامج تلفزيوني كشف فيه عن أنه عرض نفسه على طبيب من أجل علاج هذه المشكلة قائلا "الطبيب قال لي بطريقة مباشرة إنه لن يعالج الأعراض فقط بل سيعالج السبب الجذري للمشكلة".