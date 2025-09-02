أغلى 10 صفقات في تاريخ كرة القدم بعد انتقال إيزاك إلى ليفربول

انضم السويدي ألكسندر إيزاك إلى قائمة أغلى انتقالات اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعد إتمام صفقة انتقاله من نيوكاسل إلى ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، منهيا بذلك مسلسلا طويلا من الشائعات والجدل استمرت على مدى الشهرين الماضيين.

وأعلن ليفربول أمس تعاقده بشكل رسمي مع إيزاك (25 عاما)، في صفقة بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (حوالي 145 مليون يورو)، وهي القيمة الأعلى في تاريخ كرة القدم البريطانية.

أتم ليفربول تعاقده مع ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد 🙌🔴 pic.twitter.com/AhF5WMWKOv — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 1, 2025

وبات الدولي السويدي صاحب رابع أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم، بعد النجم البرازيلي نيما ردا سيلفا الذي يجلس على القمة منذ انتقاله من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان قبل 8 سنوات.

ويأتي إيزاك في هذه القائمة بعد النجمين الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي لاعبي ريال مدريد وسان جيرمان الحاليين، اللذين انتقلا في وقت سابق إلى باريس وبرشلونة على التوالي.

وتاليا أغلى 10 انتقالات في تاريخ كرة القدم وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت":

البرازيلي نيمار دا سيلفا: انتقل عام 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو. الفرنسي كيليان مبابي: انتقل عام 2018 من موناكو إلى باريس سان جيرمان مقابل 180 مليون يورو. الفرنسي عثمان ديمبيلي: انتقل عام 2017 من بوروسيا دورتموند إلى برشلونة مقابل 148 مليون يورو. السويدي ألكسندر إيزاك: انتقل عام 2025 من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو. البرازيلي كوتينيو: انتقل عام 2018 من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. البرتغالي جواو فيليكس: انتقل عام 2019 من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد مقابل 127.2 مليون يورو. الإنجليزي جود بيلينغهام: انتقل عام 2023 من بوروسيا دورتموند إلى ريال مدريد مقابل 127 مليون يورو. الألماني فلوريان فيرتز: انتقل عام 2025 من باير ليفركوزن إلى ليفربول مقابل 125 مليون يورو. الأرجنتيني إنزو فيرنانديز: انتقل عام 2023 من بنفيكا إلى تشلسي مقابل 121 مليون يورو. البلجيكي إيدين هازارد: انتقل عام 2019 من تشلسي إلى ريال مدريد مقابل 120.8 مليون يورو.