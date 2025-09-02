إيزاك مهاجم ليفربول الجديد أغلى صفقة في بريطانيا

تعاقد ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادما من نيوكاسل يونايتد بعقد طويل الأمد في صفقة قياسية بريطانية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه إسترليني (170 مليون دولار)، منهيا بذلك الصفقة التي هيمنت أخبارها على فترة الانتقالات.

حقائق عن إيزاك وصفقة انتقال إلى "الريدز":

ولد إيزاك في مدينة سولنا السويدية يوم 21 سبتمبر/أيلول 1999، وبدأ مسيرته في نادي أيك ستوكهولم، وتدرج في قطاع الناشئين قبل أن يخوض مباراته الأولى مع الفريق الأول في عام 2016. وسجل 13 هدفا في 29 مباراة رسمية.

وحقق أول انتقال كبير له في عام 2017 عندما وقع لبروسيا دورتموند الألماني.

رغم أنه لم يتمكن من ترك بصمة قوية في دورتموند، إذ سجل هدفا واحدا فقط في 13 مباراة، انضم إيزاك إلى ريال سوسيداد الإسباني في عام 2019 بعقد مدته 5 سنوات.

لفت تألقه التهديفي مع الفريق الإسباني أنظار نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي كسر الرقم القياسي في الانتقالات آنذاك لضمه بعقد طويل الأمد مقابل 59 مليون جنيه إسترليني عام 2022.

أثبت إيزاك نفسه كواحد من أفضل المهاجمين في العالم خلال وجوده في ملعب سانت جيمس بارك، إذ سجل 62 هدفا في 109 مباريات.

أحرز 23 في الدوري خلال موسم 2024-2025 ليسهم في احتلال نيوكاسل المركز الخامس، كما سجل هدفا في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية المحترفة أمام ليفربول، ليمنح الفريق الواقع في الشمال الشرقي لقبه المحلي الأول منذ 70 عاما. واختير أيضا ضمن تشكيلة رابطة اللاعبين المحترفين المثالية لموسم 2024-2025.

أصبح إيزاك عنصرا أساسيا في خط هجوم منتخب السويد، بعد أن سجل 16 هدفا في 52 مباراة مع منتخب بلاده منذ ظهوره أول مرة في عام 2017.

لم يشارك المهاجم الفارع الطول (1.98 متر) في الفترة التحضيرية للموسم الجديد مع نيوكاسل واضطر إلى التدرب منفردا في ظل توتر علاقته مع النادي، والتي وصفها المدرب إيدي هاو بأنها "خسارة للطرفين".

وأشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن ليفربول تقدم بعرض لضمه بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني في أغسطس/آب.

اتهم إيزاك نيوكاسل بالحنث بوعوده وتضليل الجماهير في بيان أكد فيه رغبته في الرحيل، قائلا إن التغيير "في مصلحة الجميع".

أدى تعاقد نيوكاسل مع المهاجم الألماني نيك فولتماده من شتوتغارت في صفقة قياسية للنادي إلى فتح الباب أمام رحيل إيزاك، مما سمح للاعب (25 عاما) أخيرا بتحقق حلم انتقاله إلى أنفيلد وتوقيع عقد حتى 2031.