نهاية سعيدة لأغرب صفقة بتاريخ الميركاتو.. بايرن ميونخ يضم السنغالي جاكسون

تعاقد بايرن ميونيخ بطل ألمانيا مع المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة لموسم واحد من تشلسي الإنجليزي، بعد أيام من إيقاف النادي اللندني للصفقة.

وأفادت تقارير إعلامية أن النادي البافاري سيضم السنغالي لموسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، بعد أن وافق بايرن على إضافة بند يلزمه بالشراء يوم الاثنين، وقد سبق للنادي رفض ذلك.

وتأتي الصفقة لتنهي جدلا واسعا رافق العملية بأسرها، فبعد وصول جاكسون إلى ميونخ السبت الماضي، قرّر تشلسي إلغاء صفقة الإعارة وأعاد استدعاء اللاعب، قائلا إن إصابة ليام ديلاب أجبرته على فعل ذلك.

وقال بايرن إنه سيحترم طلب تشلسي لكن جاكسون رفض العودة إلى لندن، حيث صرح وكيل أعماله بالعديد من التصريحات آملا في إكمال الصفقة.

ووافق بايرن يوم الاثنين على مبلغ لقاء الإعارة مقداره 16.5 مليون يورو (19 مليون دولار أميركي)، أعلى بمليون ونصف المليون من عرضه السابق.

ويتضمن الاتفاق بندا يلزم بايرن بشراء الدولي السنغالي مقابل 65 مليون يورو إذا تم استيفاء شروط معينة لم يتم الكشف عنها.

ويُعد المبلغ الذي دفعه بايرن مقابل صفقة إعارة هو الأعلى في تاريخ النادي، متجاوزا ما دفعه لضم الكولومبي خاميس رودريغيس من ريال مدريد الإسباني في عام 2017 مقابل 13 مليون يورو.

وقال جاكسون في بيان "سعيد جدا لأنني أصبحت الآن جزءا من هذا النادي العظيم"، مضيفا أن "الجميع يعرف أسماء الأساطير الذين لعبوا هنا، ويعرف أن هذا النادي يمثل أعلى درجات النجاح".

ومنذ انضمامه إلى تشلسي من فياريال الإسباني قبل عامين، عاش جاكسون فترة متقلبة مع الفريق، حيث تعرض لانتقادات واسعة بسبب ظروفه الأخيرة غير المستقرة، مما أثّر على مسيرته في غرب لندن.

وقد أحرز جاكسون 30 هدفا وقدم 12 تمريرة حاسمة مع "البلوز" في 81 مباراة دافع خلالها عن ألوانه في كافة المسابقات، علما أنه جدد عقده في سبتمبر/أيلول 2024 حتى 2033.