مونديال 2026.. المغرب يقترب من التأهل ومصر وتونس والجزائر والسودان في المشهد

يأمل المنتخب المغربي في حسم أول بطاقة أفريقية مؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم، عندما يستضيف النيجر الجمعة في افتتاح ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد بالرباط، في الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية.

المغرب على بعد خطوة

يتصدر "أسود الأطلس" بقيادة المدرب وليد الركراكي المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، متقدما بـ6 نقاط على تنزانيا.

وفي حال فوز المغرب على النيجر وتعثر تنزانيا أمام الكونغو، سيضمن المشاركة الثالثة تواليا في المونديال والسابعة في تاريخه.

أما في حال فوز المنتخبين، فسيكون مصير المغرب بيده عند مواجهة زامبيا الأسبوع المقبل، إذ يحتاج حينها إلى نقطة واحدة لضمان التأهل.

الركراكي علّق على مواجهة مواطنه بادو الزاكي مدرب النيجر قائلا: "حلم جميل أن أكون وجها لوجه مع مدربي الأول الزاكي، في افتتاح استاد مولاي عبد الله.. الجماهير المغربية تتوق لمشاهدة هذه التحفة، وهذه لحظة تاريخية في مسيرتي التدريبية".

ويقود المنتخب المغربي نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، المرشح ضمن قائمة الكرة الذهبية، والذي قال: "حلمي الآن أن أحرز لقبا مع المغرب، سواء كأس العالم أو كأس أمم أفريقيا".

مصر في وضع مريح

وفي المجموعة الأولى، تبدو مصر بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح على أعتاب التأهل، حيث تستضيف إثيوبيا الجمعة في القاهرة بحضور جماهيري مفتوح، قبل أن تحل ضيفة على بوركينا فاسو.

منتخب "الفراعنة" يتصدر بفارق 5 نقاط عن بوركينا، التي تعود للعب في ملعب "4 أغسطس" بعد موافقة "فيفا".

غانا وتونس والجزائر فرص قوية

غانا: تحل على تشاد متذيلة المجموعة التاسعة، وتحتاج لفوزين للعودة إلى المونديال بقيادة أنتونيو سيمينيو وإينياكي وليامس.

السودان: يعيش حلم التأهل الأول في تاريخه رغم ظروفه الصعبة، حيث يحل على السنغال المتساوية معه بـ12 نقطة، قبل مواجهة توغو.

تونس: تتصدر المجموعة الثامنة بفارق 4 نقاط عن ناميبيا، وتبدو في طريق ممهد نحو النهائيات، بمواجهتين أمام ليبيريا ثم غينيا الاستوائية.

الجزائر: تتصدر المجموعة السابعة بفارق 3 نقاط عن موزمبيق، وتستقبل بوتسوانا قبل موقعة حاسمة أمام غينيا.

جنوب أفريقيا تضغط ونيجيريا تتعثر

في المجموعة الثالثة، تواصل جنوب أفريقيا تصدرها متقدمة بـ4 نقاط على رواندا وبنين، فيما تقبع نيجيريا في المركز الرابع مع فوز وحيد من 6 مباريات، في مشهد يثير القلق لجماهير "النسور الخضر".

النجم فيكتور أوسيمهن صرّح قائلا: "نحن تواقون للتأهل هذه المرة بعد غيابنا عن مونديال 2022. الثناء على جيلنا سيتبخر إذا لم نثبت أنفسنا في التصفيات".