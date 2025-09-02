مباراة المغرب ضد النيجر في تصفيات كأس العالم 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة المغرب ضد النيجر، في الجولة السابعة للمجموعة الخامسة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وقنوات البث المباشر الناقلة للمباراة.

تقام مباراة المغرب ضد النيجر يوم الجمعة الخامس من سبتمبر/أيلول 2025، على ملعب مجمع الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

وتنطلق صفارة بداية المباراة كالتالي:

الثامنة مساء (20:00) حسب التوقيت المحلي في المغرب وتونس والجزائر.

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت السعودية ومصر وقطر.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد النيجر

SSC 2 HD السعودية (تعليق عبد العزيز الزيد)

الرياضية المغربية HD3

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة لحظة بلحظة من خلال موقع الجزيرة نت.

المغرب والتأهل لمونديال 2026

يتصدر "أسود الأطلس" بقيادة المدرب وليد الركراكي المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة (15 نقطة من 5 مباريات)، متقدما بـ6 نقاط على تنزانيا.

وفي حال فوز المغرب على النيجر وتعثر تنزانيا أمام الكونغو، سيضمن المشاركة الثالثة تواليا في المونديال والسابعة في تاريخه.

أما في حال فوز المنتخبين، فسيكون مصير المغرب بيده عند مواجهة زامبيا الأسبوع المقبل، إذ يحتاج حينها إلى نقطة واحدة لضمان التأهل.

وعلّق الركراكي على مواجهة مواطنه بادو الزاكي مدرب النيجر قائلا: "حلم جميل أن أكون وجها لوجه مع مدربي الأول الزاكي، في افتتاح استاد مولاي عبد الله.. الجماهير المغربية تتوق لمشاهدة هذه التحفة، وهذه لحظة تاريخية في مسيرتي التدريبية".

ويقود المنتخب المغربي نجم باريس سان جيرمان أشرف حكيمي، المرشح ضمن قائمة الكرة الذهبية، والذي قال: "حلمي الآن أن أحرز لقبا مع المغرب، سواء كأس العالم أو كأس أمم أفريقيا".

ويحتل منتخب النيجر المركز الرابع في المجموعة برصيد 6 نقاط.

والتقى النيجر مع المغرب في مباراتين سابقتين، انتصر فيهما أسود الأطلس ومنهما مباراة الذهاب بين المنتخبين.