لامين جمال: أحلم بالفوز بدوري الأبطال والكرة الذهبية

عبر موهبة برشلونة ونجم منتخب إسبانيا لامين جمال عن أمله في الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم.

وأقرّ نجم البارسا في تصريح لـ"آر تي في إي" (RTVE) بأنه "يأمل" في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وقال "دوري الأبطال والكرة الذهبية حلمان. مع برشلونة: الفوز بدوري الأبطال سيكون مذهلا. وبالطبع الكرة الذهبية، كل لاعب يحلم بها، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب. وجودي بين المرشحين وعمري 18 عاما شيء كبير، وأتمنى أن يحدث".

ورُشّح اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لهذه الجائزة المرموقة إلى جانب زملائه في برشلونة، بيدري، وروبرت ليفاندوفسكي، ورافينيا.

🔴Entrevista en exclusiva con Lamine Yamal en @rtve. 📺 A las 15:35 h, al acabar el @telediario_tve, en nuestro bloque de Deportes. Versión completa en @rtvenoticias y @rtveplay pinchando en el siguiente link:https://t.co/dyJ6XEmMHr pic.twitter.com/qkiqrIoxpj — Teledeporte (@teledeporte) September 2, 2025

ومن المقرر أن يُقام حفل الكرة الذهبية لعام 2025 في مسرح شاتليه بباريس في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وقدم جمال موسما رائعا مع برشلونة في موسم 2024-2025، سجّل فيه 18 هدفا وقدّم 25 تمريرة حاسمة في 55 مباراة في جميع المسابقات، وبدأ جمال بداية رائعة في الموسم الجديد، حيث ساهم بـ5 أهدافٍ في أول 3 مباريات للبلوغرانا في الدوري الإسباني.

كما لعب دورا بارزا ومحوريا في تتويج الفريق بألقاب كأس السوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والدوري الإسباني الموسم الماضي.

وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن المنافسة النهائية على جائزة الكرة الذهبية ستنحصر بين جمال والفرنسي عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان، بينما سيكون واحدا من بين البرازيلي رافينيا زميله في برشلونة والمصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثالث.

ويستعد لامين جمال للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيواجه بلغاريا في صوفيا الخميس المقبل، ثم يلعب ضد تركيا في إسطنبول الأحد.