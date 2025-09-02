اتهام طفل يلعب بناد فرنسي بارتكاب جريمة قتل

ألقت الشرطة المحلية القبض على طفل، يبلغ من العمر 13 عاما ويلعب في أكاديمية نادي ليون الفرنسي لكرة القدم، بتهمة القتل.

وقُتل مراهق طعنا حتى الموت مساء أول الأحد في ضاحية كالوير-إي-كوير (شمال ليون).

وكان الفتى (البالغ من العمر 16 عاما، ويُدعى شمس الدين زغاد) برفقة صديقين له عندما تعرض للهجوم حوالي الساعة 22:30 ليلا.

وأصيب الفتى بطعنة سكين في الجزء العلوي من جسده، ونُقل على وجه السرعة للمستشفى، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذه.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن لاعبا من ليون يسكن المنطقة قد أُلقي القبض عليه، ووُجهت إليه تهمة القتل.

ولم يُكشف عن اسمه لأسباب قانونية نظرا لصغر سنه.

ويتولى قسم الجرائم الإقليمية الآن التحقيق في جريمة القتل هذه. وأعلن مكتب المدعي العام أمس أنه تم احتجاز المشتبه به.

وقد وُجد ملصق بالقرب من موقع الحادث، يحمل صورة الضحية ورسالة مؤثرة.

وكُتب عليه "ستظل ابتسامتك تتألق في ذاكرتنا، ستبقى في قلوبنا إلى الأبد، ارقد في سلام".

وقالت والدته المكلومة "لن أرى ابني مرة أخرى، إنه أمرٌ لا يُصدق".

وعبّر باستيان جوينت (عمدة كالوير) عن أسفه قائلاً "لقد تأثر مجتمعنا بمأساة مروعة. ونحن جميعا في حداد مع العائلة".

وأضاف "لم يكن لهذا الحادث أي علاقة بتجارة المخدرات أو شبكات إجرامية، كان مجرد خلاف شخصي خرج عن السيطرة. فعلى المجتمع أن يتفاعل وأن يتوقف عن غض الطرف، حتى لا يؤدي أي شجار مرة أخرى إلى وفاة طفل".