فوز المغرب بكأس أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة.. درس تكتيكي ورسالة للكرة القارية

لم يكن تتويج المنتخب المغربي المحلي بلقبه الثالث -في بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين- مجرد إنجاز رقمي يضاف إلى خزائنه، بل مثّل أيضًا تجسيدًا لنهج تكتيكي واضح المعالم أثار إعجاب خبراء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

وأحرز "أسود الأطلس" لقب النسخة الأخيرة السبت الماضي عقب فوزهم على مدغشقر في المباراة النهائية بنتيجة (3-2) ليواصلوا فرض هيمنتهم على المسابقة، بعدما سبق لهم الفوز باللقب مرتين من قبل.

🎥 ملخص المباراة: 🇲🇬 2-3 🇲🇦 مباراة ماراثونية شهدت تسجيل 5 أهداف رائعة انتهت بـ تتويج المغرب بـ أمم إفريقيا للمحليين 2024 🔥#TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/VlxuWHEn7x — CAF – عربي (@caf_online_AR) August 30, 2025

خطة واضحة وهوية راسخة

أوسكار رابسون ميرامبو (عضو مجموعة الدراسات الفنية في الاتحاد الأفريقي) أكد أن المنتخب المغربي أدار مشواره من دور المجموعات إلى النهائي بخطة لعب متماسكة وهوية كروية لم يتخل عنها حتى تحت الضغط.

وقال لموقع الكاف "امتلك المغرب إستراتيجية واضحة وأدوارًا محددة لكل لاعب. لعبوا وفق نقاط قوتهم، وحافظوا على فلسفتهم حتى عندما كان المنافس يضغط".

وأشار ميرامبو إلى أن المدرب طارق السكتيوي وزع المسؤوليات مركزًا بمركز، وهو ما منح التوازن المطلوب بين الهجوم والدفاع، وساعد الفريق على تجاوز لحظات صعبة، أبرزها عندما اهتزت شباكه مبكرًا في النهائي.

شخصية البطل

رغم تقدم مدغشقر بهدف في الدقيقة التاسعة، لم يرتبك المغاربة، فعادل يوسف مهري النتيجة، ثم تقدموا عبر المليوي قبل أن تعود مدغشقر للتعادل. ومع ذلك، ظل العزم على الفوز حاضرًا حتى سجل المليوي هدف البطولة الثالث بتسديدة بعيدة المدى مستغلًا تقدم الحارس.

وأضاف ميرامبو "كانت عقلية اللاعبين حاسمة. لم يرضوا بالقليل، وأظهروا إصرارًا حتى النهاية. هذا الانضباط الذهني والبدني والفني كان العامل الفارق".

وسط ميدان صلب وهجوم متنوع

أكد التحليل أن خط الوسط المغربي المخضرم فرض سيطرته على إيقاع اللعب، في حين تميز الهجوم بالتنوع والقدرة على الحسم من أكثر من لاعب، مما جعل الدفاع أمامهم مهمة شاقة.

أما عن نجم النهائي، فقد أوضح ميرامبو "الجميع سيتحدث عن إنهاء المليوي، لكن الهجوم المغربي جماعي، وفي مرحلة الإنهاء يمكن لعدة لاعبين أن يكونوا حاسمين".

هداف النسخة بلا منازع 🇲🇦🔥 جميع أهداف أسامة المليوي في بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2024 🎯@Puma | #TotalEnergiesCHAN2024 pic.twitter.com/9ngGnPvXX5 — CAF – عربي (@caf_online_AR) September 1, 2025

مدغشقر مفاجأة البطولة

من جانب آخر، أشاد التحليل الفني بمشوار منتخب مدغشقر الذي وصل لأول مرة في تاريخه إلى النهائي بفضل صلابته ووحدته. فقد أطاح بمنتخب السودان في نصف النهائي بعد وقت إضافي، وواجه مواقف صعبة مثل اللعب بـ10 لاعبين أمام كينيا لكنه أظهر شخصية قوية.

وقال ميرامبو "في النهائي، نجحوا في إدراك التعادل مرتين وهددوا مرمى المغرب حتى اللحظات الأخيرة، مما يعكس تطورهم التكتيكي والذهني".

مكافآت وجوائز

وحصل المنتخب المغربي على الميدالية الذهبية والجائزة المالية البالغة 3.5 ملايين دولار، ونال نظيره الملغاشي 1.2 مليون دولار مقابل إنجازه التاريخي.