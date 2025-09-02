شاهد.. راموس أسطورة ريال مدريد يهاجم رئيس النادي بيريز بأغنية "سيبيليس"

في خطوة مفاجئة خارج المستطيل الأخضر، أطلق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ونجم منتخب إسبانيا لكرة القدم، أغنية راب جديدة تحمل اسم "سيبيليس"، ظهر من خلالها مهاجما رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، في استمرار للخلاف التاريخي بين الطرفين منذ رحيله عن "الميرينغي" عام 2021.

راموس، الذي يلعب حاليا لفريق مونتيري المكسيكي، نشر الأغنية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة بفيديو يعرض مشاهد من أبرز إنجازاته بقميص ريال مدريد، بينها 5 ألقاب في الدوري الإسباني و4 في دوري أبطال أوروبا.

بيريز في مرمى "الراب"

بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، فإن كلمات الأغنية تتضمن رسائل غير مباشرة موجهة إلى بيريز، حيث يلمّح راموس إلى أنه "أُجبر" على مغادرة ريال مدريد رغم رغبته في الاستمرار. الأغنية تعيد إلى الأذهان كواليس رحيله الصاخب إلى باريس سان جيرمان صيف 2021، حين لم يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقده.

🎶 CIBELES YA DISPONIBLE en todas las plataformas. 🎶 CIBELES AVAILABLE NOW on all streaming platforms. Espero que disfrutéis del tema tanto como yo. I hope you enjoy the song as much as I do. pic.twitter.com/SNRKumZMlg — Sergio Ramos (@SergioRamos) August 31, 2025

تباين ردود الفعل

خلال أقل من 48 ساعة، تجاوزت الأغنية مليوني مشاهدة على يوتيوب، لكنها قسمت جماهير كرة القدم بين مؤيد ومعارض:

أحد المشجعين وصف راموس بـ"العبقري"، مؤكدًا أن مكانته في تاريخ ريال مدريد لا يمكن إنكارها.

آخر اعتبر أن الأغنية "محاولة للتشبث بالأضواء"، مطالبًا راموس بالتركيز على مسيرته الحالية.

فيما قال مشجع ثالث بدهشة: "يا إلهي، ما هذا؟".

ما وراء الرسالة

خطوة راموس تكشف عن جرح لم يلتئم بعد بينه وبين بيريز، إذ يرى كثيرون أن طريقة خروجه من النادي لم تكن لائقة بأسطورة خاض أكثر من 670 مباراة بقميص ريال مدريد، وسجّل أهدافًا حاسمة أبرزها رأسية التعادل في نهائي دوري الأبطال 2014 أمام أتلتيكو مدريد.

بين كرة القدم والموسيقى

ليست هذه المرة الأولى التي يدخل فيها راموس مجال الموسيقى، لكنه هذه المرة اختار أن يوظف الفن كمنبر لتصفية حساباته، مما أثار جدلا واسعًا في الأوساط الرياضية والإعلامية الإسبانية.

ويبقى السؤال: هل تمثل "سيبيليس" مجرد تجربة عابرة لنجم يبحث عن أضواء مختلفة، أم بداية فصل جديد من الصراع بين راموس وبيريز خارج الملاعب؟