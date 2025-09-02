مواعيد مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026
نستعرض مواعيد مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.
وتعد هذه الجولة حاسمة بالنسبة لبعض المنتخبات وأبرزها منتخب المغرب الذي اقترب من التأهل لمونديال 2026.
وتنطلق المباريات يوم الأربعاء كالتالي (المواعيد حسب توقيت مكة المكرمة والدوحة):
الأربعاء 3 سبتمبر/أيلول
المجموعة السادسة
- (16:00) سيشيل × الغابون.
الخميس 4 سبتمبر
المجموعة الأولى
- (19:00) غينيا بيساو × سيراليون.
المجموعة الرابعة
- (19:00) موريشيوس × الرأس الأخضر.
- (19:00) أنغولا × ليبيا.
- (22:00) الكاميرون × إسواتيني.
المجموعة السابعة
- (22:00) الجزائر × بوتسوانا.
المجموعة الثامنة
- (19:00) سان تومي وبرينسيبي × غينيا الاستوائية.
- (22:00) تونس × ليبيريا.
المجموعة التاسعة
الجمعة 5 سبتمبر
المجموعة الأولى
- (19:00) جيبوتي × بوركينا فاسو.
- (22:00) مصر × إثيوبيا.
المجموعة الثانية
- (15:00) جنوب السودان × الكونغو الديمقراطية.
- (22:00) موريتانيا × توغو.
- (22:00) السنغال × السودان.
المجموعة الثالثة
- (19:00) ليسوتو × جنوب أفريقيا.
- (19:00) بنين × زيمبابوي.
المجموعة الخامسة
- (19:00) الكونغو × تنزانيا.
- (22:00) المغرب × النيجر.
المجموعة السادسة
- (16:00) كينيا × غامبيا.
- (22:00) ساحل العاج × بوروندي.
المجموعة السابعة
المجموعة الثامنة
- (16:00) ناميبيا × ملاوي.
السبت 6 سبتمبر
المجموعة الثالثة
- (19:00) نيجيريا × رواندا.
