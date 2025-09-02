إنفاق قياسي لأندية الدوري الإنجليزي في فترة انتقالات "جنونية"

أكمل انتقال ألكسندر إيزاك بصفقة قياسية داخل بريطانيا بلغت 125 مليون جنيه إسترليني (169 مليون دولار) من نيوكاسل يونايتد إلى ليفربول، صيفا مذهلا من الإنفاق غير المسبوق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبفضل صفقة المهاجم السويدي، إلى جانب تحركات ضخمة أخرى في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات -أبرزها تعاقد نيوكاسل مع يوان ويسا مهاجم برنتفورد مقابل 55 مليون جنيه إسترليني- بلغ إجمالي إنفاق أندية الدوري الإنجليزي 3 مليارات جنيه إسترليني لأول مرة في التاريخ.

هذا الرقم القياسي تجاوز ما أنفق في موسم 2022-2023 (2.7 مليار جنيه إسترليني)، مع إمكانية إضافة المزيد في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير/كانون الثاني.

ووفقًا للأرقام، أنفقت الأندية العشرون هذا الصيف 650 مليون جنيه إسترليني أكثر من الرقم القياسي السابق المسجل في صيف 2023.

وقال دان بلاملي، خبير اقتصاد كرة القدم في جامعة شيفيلد: "شاهدنا هذا الصيف هيمنة الدوري الإنجليزي اقتصاديا على كرة القدم العالمية".

وأضاف: "بفضل عائدات البث التلفزيوني يواصل الدوري العمل بمستوى مختلف تمامًا عن بقية المسابقات الأوروبية".

صافي إنفاق قياسي

وبحسب شركة ديلويت، فإن الأندية لم تكتف بإنفاق الأموال، بل حققت أيضًا عائدات كبيرة من المبيعات. ومع ذلك، فإن صافي الإنفاق البالغ 1.2 مليار جنيه إسترليني يبقى الأعلى على الإطلاق، بزيادة 114% عن الصيف الماضي، وأكثر بنسبة 13% من الرقم القياسي السابق في 2022.

وقال تيم بريدج، الشريك الرئيسي في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية: "يبعث الصيف الثالث من الإنفاق القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 4 سنوات إشارة قوية إلى أنه رغم ضعف الإنفاق في باقي أنحاء القارة فإن الأندية لا تخطط لإبطاء استثماراتها داخل الملعب".

هيمنة على أوروبا

القوة المالية للدوري الإنجليزي الممتاز جعلته يستحوذ على 51% من إجمالي إنفاق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وفرنسا). وفي المقابل، بلغ متوسط صافي الإنفاق في الدوريات الأربعة الأخرى نحو 90 مليون يورو فقط (105 ملايين دولار).

حتى دوري الدرجة الثانية في إنجلترا شهد طفرة، إذ ارتفع إنفاقه إلى 240 مليون جنيه إسترليني بزيادة 95 مليونًا عن الموسم الماضي.

التحدي التنظيمي

تأتي هذه الأرقام الضخمة رغم القواعد الصارمة للربح والاستدامة التي تفرضها رابطة الدوري الإنجليزي.

وقال بريدج: "لا يزال المشهد التنظيمي من جانب الاتحاد المحلي والاتحاد الأوروبي معقدًا، ومع ذلك، من الواضح أن هناك إقبالا قويا على التعاقدات".

وأضاف "ورغم ذلك يجب أن تظل الاستدامة المالية في صميم جميع الأعمال التجارية لتشجيع النجاح طويل الأمد لأي نادٍ في كرة القدم".

ليفربول في الصدارة

لم يكن مفاجئًا أن يتصدر ليفربول حامل اللقب قائمة الأكثر إنفاقًا هذا الصيف، بعدما ضم فلوريان فيرتز مقابل 100 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى صفقة إيساك.

وقال بلاملي: "إن توسيع الملعب وتعزيز الشراكات التجارية إلى جانب النجاح الرياضي، أدى إلى زيادة دخل ليفربول ليتجاوز 600 مليون جنيه إسترليني".

وأضاف "بإمكان النادي تحمل التكاليف، رغم قواعد الربح والاستدامة. لكن ما يعنيه ذلك لبقية الأندية، باستثناء النخبة، يبقى سؤالا أكبر".

وبحسب موقع "ترانسفير ماركت"، أنفق ليفربول 483 مليون يورو بصافي إنفاق بلغ 264 مليونًا، يليه تشلسي بـ328 مليون يورو (مع صافي ربح صغير بعد استرداد 332 مليونًا من المبيعات)، ثم أرسنال بـ293 مليون يورو.