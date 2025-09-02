حادث مأساوي يصيب مدربا مغربيا وطاقمه في جنوب أفريقيا

أعلن نادي أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن مدربه المغربي عبد السلام وادو، قلب دفاع منتخب المغرب ونادي فولهام الإنجليزي السابق، تعرض لإصابة خطيرة في حادث سير مأساوي، نُقل على إثرها إلى المستشفى برفقة عدد من أفراد طاقم الفريق.

تفاصيل الحادث

وقع الحادث مساء الأحد، بعد فوز أورلاندو بايرتس على شيبا يونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري المحلي. وأثناء عودة حافلة الفريق من جوهانسبرغ، توقفت لمساعدة ضحايا حادث تصادم بين سيارتين. وبينما كان المدرب وادو (46 عاما) وعدد من أفراد الجهاز الفني يقدمون يد العون، اصطدمت سيارة مسرعة بالسيارات المتوقفة في مكان الحادث، ما أدى إلى إصابات بليغة لـ6 من طاقم النادي.

بيان النادي

وقال النادي في بيان رسمي: "نُقل المدرب وادو إلى جانب 5 من أعضاء الجهاز الفني المصابين على الفور إلى المستشفى، حيث يتلقون حاليا الرعاية الطبية. يتابع النادي وضعهم الصحي من كثب، وسنوافي الجماهير بآخر التطورات بشأن تعافيهم".

إصابات أخرى

وعلمت رويترز أن المدافع ثابيلو زوكي تعرض لإصابة، بينما أصيب مدرب حراس المرمى تايرون دامونز بكسر في 3 أماكن في ساقه وخضع لعملية جراحية ناجحة أمس الاثنين.

مسيرة وادو

يُذكر أن وادو كان من أبرز المدافعين في جيله، إذ مثّل أندية أوروبية كبيرة مثل فولهام الإنجليزي، وستاد رين ونانسي الفرنسيين، إضافة إلى مشاركته مع المنتخب المغربي في عدة بطولات قارية وعالمية.

وتولى وادو تدريب أورلاندو بايرتس في يوليو/تموز الماضي، وقاد الفريق لتحقيق سلسلة نتائج إيجابية في الدوري، حيث حصد 3 انتصارات في أول 5 مباريات له على رأس الجهاز الفني.

التحدي المقبل

ومن المقرر أن يخوض أورلاندو بايرتس نهائي الكأس في 13 سبتمبر/أيلول، لكن إصابة المدرب وعدد من عناصر الجهاز الفني قد تلقي بظلالها على استعدادات الفريق للمواجهة المرتقبة.