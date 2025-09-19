نجل زيدان يلعب للجزائر بدلا من فرنسا

قرر الحارس لوكا زيدان، نجل أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان، تحويل ولائه الدولي من فرنسا إلى الجزائر، في خطوة قد تفتح أمامه باب المشاركة في كأس العالم 2026 مع "محاربي الصحراء".

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة موافقته على طلب تغيير ولاء زيدان، الذي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا للفئات السنية، بما في ذلك منتخب تحت 20 عاما، وهو ما استلزم إجراءات رسمية لاعتماد انتقاله إلى المنتخب الجزائري.

لوكا زيدان تعزيز لحراسة مرمى الجزائر

يلعب لوكا زيدان (27 عاما) حاليا مع غرناطة الإسباني في دوري الدرجة الثانية، وسبق له الظهور مع ريال مدريد في مباراتين فقط قبل أن يكتسب خبرة إضافية في الدوري الإسباني عبر فترات مع رايو فايكانو وإيبار.

ومن شأن انضمام لوكا أن يعزز خيارات الجزائر في مركز حراسة المرمى، خاصة بعد اعتماد المدرب الوطني العام الماضي على 4 حراس، أبرزهم أليكسيس قندوز حارس مولودية الجزائر، إلى جانب أسامة بن بوط، وأنتوني ماندريا، وألكسندر أوكيدجا.

نجل زيدان يلعب للجزائر ويتطلع لكأس العالم

ينحدر لوكا من أصول جزائرية عبر والده زين الدين زيدان، الذي تعود جذوره إلى منطقة القبائل. ومع موافقة فيفا على تغيير ولائه، سيكون الحارس مرشحا للانضمام إلى تشكيلة المنتخب الجزائري خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي يستهلها "الخضر" بمواجهة منتخب الصومال الشهر المقبل.

وكان والده، زين الدين زيدان، قد قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 1998، فيما ظل ارتباطه بأصوله الجزائرية مصدر فخر متجدد لعائلته وجماهير الجزائر.