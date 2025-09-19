ما نقاط ضعف وقوة ليفربول قبل ديربي الميرسيسايد؟ سؤال أثاره مدرب إيفرتون قبل الديربي الذي يعد إحدى قمم الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عندما يلتقي ليفربول مع جاره اللدود إيفرتون غدا السبت.

وعلى الرغم من البداية المثالية للريدز هذا الموسم بتحقيق العلامة الكاملة في أول 4 جولات وانفراده بالصدارة، فإن ديفيد مويز مدرب إيفرتون الذي يحتل المركز السادس برصيد 7 نقاط، يرى أن الريدز لا يخلو من نقاط ضعف يمكن استغلالها.

مويز، الذي واجه ليفربول في مسيرته التدريبية أكثر من 40 مرة ولم يحقق سوى 6 انتصارات فقط، شدد على أن اللعب في ملعب أنفيلد يمثل دائما اختبارا صعبا، لكنه كشف عن بعض الجوانب التي قد تمنح منافسي ليفربول فرصة للضغط عليه.

وقال مويز للصحفيين اليوم الجمعة "بالرغم من أن ليفربول أظهر مستويات جيدة للغاية في أوقات كثيرة… فإنه في أوقات أخرى أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا".

وأضاف "علينا محاولة استغلال مثل هذه اللحظات أيضا. واجهناهم العام الماضي في أنفيلد وخسرنا بهدف تسلل، نرغب في المحاولة مجددا، وربما تسير الأمور لصالحنا هذه المرة".

وحقق ليفربول، الذي فاز بجميع مبارياته الأربع في الدوري حتى الآن، أول انتصار له على إيفرتون في آخر 3 مواجهات عندما تغلب على فريق المدرب مويز 1-صفر بهدف الراحل ديوغو جوتا في الشوط الثاني في أبريل/نيسان الماضي.

1. استقبال الأهداف رغم الصلابة الدفاعية

أشار مويز إلى أن ليفربول "أظهر بعض الضعف عندما استقبل أهدافا"، رغم قوته الكبيرة في معظم الفترات.

هذه الثغرة الدفاعية لا تعني أن الخط الخلفي هش، بل إنها تحدث في لحظات فقدان التركيز، وهو ما يمكن أن يستغله المنافسون بكرات مرتدة سريعة أو هجمات منظمة.

2. التراجع في التركيز خلال فترات من المباريات

من أبرز نقاط الضعف التي أشار إليها مويز أن ليفربول قد يتراجع مستواه في بعض اللحظات مع ضغط الخصم المستمر.

هذه الظاهرة ليست جديدة في كرة القدم، إذ إن الفرق الكبيرة قد تفرض إيقاعها لكنها أحيانا تتعرض لـ"لحظات غفلة"، وهنا قد ينجح المنافس في استغلالها.

3. المساحات خلف الظهيرين

تكتيكيا، يعتمد ليفربول على تقدم الظهيرين ألكسندر أرنولد وأندي روبرتسون باستمرار لدعم الهجوم. ورغم خطورة هذه الميزة، فإنها تترك خلفهما مساحات واسعة قد يستغلها أي فريق يجيد الهجمات المرتدة.

4. الاعتماد الكبير على محمد صلاح

رغم تعدد الحلول الهجومية لدى ليفربول، فإن محمد صلاح يظل العامل الأكثر حسما. إيقافه أو تقليل خطورته عبر الرقابة الفردية أو الثنائية قد يضعف الفعالية الهجومية للريدز بشكل واضح، خصوصا إذا لم يظهر بقية المهاجمين بنفس الكفاءة.

نُقاتل حتى صافرة النهاية 💥 pic.twitter.com/tXxzYPHSQA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 19, 2025

نقطة قوة ليفربول

وفي المقابل، حذر ديفيد مويز من خطورة الأهداف التي يسجلها ليفربول قبل النهاية والتي حسم بها الفوز في جميع مبارياته الأربع في الدوري في اللحظات الأخيرة وكرر الأمر ذاته خلال انتصاره 3-2 على أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

وقال المدرب الأسكتلندي "الفرق الكبيرة تميل لإرهاقك قليلا ويحدث تراجع في التركيز… أظهرنا صلابة دفاعية لذا سنسعى للحفاظ على ذلك".

شبّه مويز قدرة ليفربول على التسجيل المتأخر بما كان يفعله مانشستر يونايتد تحت قيادة أليكس فيرغسون، حيث كان يعرف بـ"وقت فيرجي". هذا يعني أن الريدز يشكل تهديدا مستمرا حتى صافرة النهاية، لكنه في الوقت نفسه يترك الباب مفتوحا أمام المفاجآت إذا نجح الخصم في الصمود.