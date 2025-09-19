شاهد.. لقطة محرجة للتونسي نادر غندري في كأس روسيا

ضجت مواقع التواصل بلقطة طريفة كان بطلها اللاعب التونسي نادر غندري لاعب نادي "أحمد غروزني" الروسي.

وشهدت مباراة فريق أخمات أمام زينيت سان بطرسبورغ في كأس روسيا موقفا محرجا وطريفا في الوقت ذاته لمدافع المنتخب التونسي.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز زينيت 2-1، سجل خلالها غندري هدف فريقه الوحيد.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، حصل غندري على بطاقة حمراء، إثر تدخل قوي، وغادر الملعب متجها نحو غرف تبديل الملابس، قبل أن يوقفه مشجعو نادي أخمات غروزني، مطالبين بقميصه حيث لم يتردد في الاستجابة لطلبهم ومنحهم إياه.

وأمام دهشة الجميع وبعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR)، ألغيت البطاقة الحمراء وعاد اللاعب إلى أرض الملعب، ليطلب من المشجع إعادة القميص، الذي قام بإرجاعه دون تردد، ليستكمل غاندري المباراة.

وأثارت الحادثة تساؤلات بين الجماهير حول غياب قميص بديل من نادي أخمات غروزني، ومن بينها سؤال ساخر: ماذا لو تمزق القميص أثناء المباراة؟

وفي لفتة إنسانية نشر حساب النادي الروسي صورة لنادر غندري، وهو يهدي قميصه للمشجع، الذي استعاد منه القميص لاحقا، وذلك قبل صعوده إلى الحافلة وحظيت اللفتة بتفاعل واسع على منصات التواصل.