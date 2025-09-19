لايلز يعادل إنجاز بولت التاريخي وفوضى بسباق 400 متر وميدالية قطرية

عادل العداء الأميركي نوح لايلز الرقم القياسي العالمي المسجل باسم الأسطورة الجامايكية أوسين بولت، بعدما تُوج اليوم الجمعة بلقبه العالمي الرابع على التوالي في سباق 200 متر عدو ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى.

وسجل لايلز، صاحب برونزية سباق 100 متر، زمنا قدره 19.52 ثانية، ليخطف المركز الأول بعد منافسة قوية حتى الأمتار الأخيرة، قبل أن يرفع يده بـ4 أصابع في إشارة رمزية إلى تتويجه الرابع المتتالي.

نوح لايلز يعادل إنجاز أوسين بولت التاريخي

وبهذا الإنجاز، عادل لايلز الرقم القياسي التاريخي لأسطورة ألعاب القوى أوسين بولت، الذي سبق أن حقق 4 ذهبيات متتالية في سباق 200 متر بين عامي 2009 و2015، ليواصل العداء الأميركي كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السباقات القصيرة.

وجاء الأميركي كينيث بيدناريك في المركز الثاني ليحصد الميدالية الفضية بفارق ضئيل، بينما اكتفى الجامايكي باريان ليفيل بالميدالية البرونزية. أما البطل الأولمبي البوتسواني ليتسيل تيبوجو، فحل رابعا ليواصل نتائجه المخيبة بعد استبعاده سابقا من نهائي سباق 100 متر بسبب انطلاقة خاطئة.

فوضى سباق 400 متر وميدالية قطرية

شهد سباق 400 متر حواجز للرجال في بطولة العالم لألعاب القوى مشهدا دراميا غير مسبوق، بعدما عاش العداء الأميركي راي بنجامين لحظات من التتويج والاستبعاد قبل أن يُحسم الجدل باستئناف القرار لصالحه، ليُتوج في النهاية بلقبه العالمي الأول.

قطع بنجامين، البالغ من العمر 28 عاما، مسافة السباق بزمن 46.52 ثانية، متقدما على البرازيلي أليسون دوس سانتوس (46.84 ثانية) والقطري عبد الرحمن سامبا (47.06 ثانية)، الذي عاد إلى منصات التتويج العالمية بعد برونزية مونديال الدوحة 2019.

وقال سامبا في تصريحات خاصة: "الحمد لله حققت المركز الثالث في بطولة العالم وعدت إلى منصات التتويج"، مؤكدا سعادته بإنجاز جديد يضاف إلى رصيده الرياضي.

قرارات متناقضة وبرونزية سامبا

بعد دقائق من نهاية السباق، أعلن الحكام استبعاد بنجامين بسبب إسقاطه الحاجز الأخير بشكل أثّر على رياضي آخر، وهو ما منح اللقب مؤقتا للبطل الأولمبي دوس سانتوس. وقال الأخير: "تم استدعائي إلى المدرجات لأُبلغ باستبعاد راي وحصولي على الذهبية، لكنني لم أشعر بالسعادة لأنني أريد الفوز في المضمار لا عبر القرارات".

لكن بعد استئناف القرار، قرر الاتحاد الدولي لألعاب القوى إلغاء الاستبعاد وتثبيت النتائج الأولية، ليحتفظ بنجامين بالميدالية الذهبية ويحقق أول لقب عالمي فردي في مسيرته، بعدما سبق له الفوز بفضيتي 2019 و2022 وبرونزية 2023.

ورفع العداء القطري عبد الرحمن سامبا غلة العرب في البطولة إلى 4 ميداليات، بعد فضيتي المغربي سفيان البقالي في سباق 3000 متر موانع، والبحرينية وينفريد يافي، إضافة إلى برونزية البحرينية سلوى عيد ناصر في سباق 400 متر.