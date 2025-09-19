شاهد.. سيتي يُسقط نابولي وفرانكفورت يسحق غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا

استهل مانشستر سيتي الإنجليزي مشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار مقنع على نابولي الإيطالي منقوص العدد 2-0 الخميس، في مواجهة شهدت عودة البلجيكي كيفن دي بروين إلى ملعبه القديم وسط احتفاء جمهوره السابق به.

سجّل لأصحاب الأرض النرويجي إرلينغ هالاند (56) والبلجيكي جيريمي دوكو (65).

ووصل العملاق النرويجي إلى هدفه الخمسين في 49 مباراة خاضها في دوري الأبطال مع سالزبورغ النمسوي وبوروسيا دورتموند الألماني وسيتي، وأصبح بذلك أسرع لاعب بلوغا هذا العدد من الأهداف في تاريخ البطولة.

ولعب بطل الدوري الإيطالي منقوصا بعد طرد قائده جوفاني دي لورنتسو لإعاقته هالاند المنفرد (21).

وحقق سيتي بهذه النتيجة، انتصاره الثالث تواليا على نابولي، علما أنهما تواجها في دوري الأبطال 6 مرات، مقابل تعادل وانتصار واحد لبطل إيطاليا يعود إلى موسم 2011-2012.

فرانكفورت يسحق غلطة سراي

وفي مباراة أخرى قلب أينتراخت فرانكفورت الألماني تأخره أمام غلطة سراي التركي 0-1 إلى انتصار 5-1.

افتتح الفريق التركي التسجيل عبر يونس أكغون (8)، وردّ أصحاب الأرض بأهداف الكولومبي دافينسون سانشيس (37 بالخطأ في مرمى فريقه) والتركي جان يلماز أوزون (45+2) ويوناثان بوركارت (45+4 و66) وأنسغار كنوف (75).

وفي أطول رحلة سفر في تاريخ دوري الأبطال، سافر كايرات 6.907 كلم إلى لشبونة ليتجرّع خسارة ثقيلة ومتوقّعة أمام سبورتينغ البرتغالي 1-4 في أول مشاركة للنادي الكازاخستاني.

وبعدما أهدر الدانماركي مورتن يولمن ركلة جزاء لسبورتينغ 21، سجل ترينكاو هدفين (44 و65) وأضاف البديل البرازيلي أليسون سانتوس الثالث (67) وجيوفاني كويندا الرابع (68)، في حين ذلّل البديل البرازيلي إيدميلسون سانتوس الفارق (86).