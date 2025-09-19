ريال مدريد ضد إسبانيول بالدوري الإسباني.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

يطمح ريال مدريد لمواصلة بدايته المثالية تحت قيادة مدربه الجديد تشابي ألونسو وتعزيز سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستضيف إسبانيول المتألق في المرحلة الخامسة.

ويجد النادي الملكي نفسه بمواجهة أمام اسبانيول الذي يُعد من بين 4 فرق لم تخسر بعد في الدوري هذا الموسم، رغم أنه لم يفز على ريال في عقر داره منذ عام 1996.

ويُعد الريال الفريق الوحيد الذي فاز بمبارياته الأربع الأولى في الليغا قبل أن يتمكن من الفوز على مرسيليا الفرنسي 2-1 ليستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بشكل إيجابي.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول

تقام مباراة السبت 20 سبتمبر/أيلول على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق المباراة الساعة الخامسة والربع مساء (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، السادسة والربع مساء (18:15) بتوقيت الإمارات والثالثة والربع (15:15) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

bein sports 1

Dazn laliga

ويمكنكم متابعة التغطية الإخبارية المباشرة لحظة بلحظة على موقع الجزيرة نت.

وأظهر الريال صلابة كبيرة في الفوز على مرسيليا رغم طرد داني كارفاخال بعد نطحة بالرأس، وذلك بعد أيام فقط من إكماله اللقاء أمام ريال سوسيداد بـ10 لاعبين لمدة ساعة كاملة عقب طرد المدافع دين هاوسن.

ومن المتوقع أن يعمد ألونسو الى إجراء تغييرات على تشكيلته، في ضوء ما يسعى إليه لتأمين أكبر مروحة من الانخراط للاعبيه.

وأبقى ألونسو مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على دكة البدلاء خلال مواجهة مرسيليا لكنه من المحتمل أن يعيده إلى التشكيلة الأساسية غدا السبت.

ومن المرجح أن يحتفظ النجم الفرنسي كليان مبابي بمكانه الأساسي في التشكيلة بعد أن سجّل 4 أهداف في الدوري في بداية مذهلة. وبعد هدفيه من نقطة الجزاء ضد مرسيليا، رفع مبابي غلّته الى 50 هدفا بقميص النادي المدريدي منذ انضمامه إليه في عام 2024.

ويغيب عن ريال، الإنكليزي ترنت ألكسندر-أرنولد بعد تعرّضه لإصابة في العضلة الخلفية للركبة، إلا أن مواطنه جود بيلينغهام والفرنسي إدواردو كامافينغا سيعودان أخيرا إثر فترة من الغياب.

واختير اللاعبان في التشكيلة الرسمية لمواجهة مرسيليا إلا أنهما لم يشاركا على أرضية الملعب، ذلك بعد أن اضطر نادي العاصمة الإسبانية للقتال من أجل النقاط الثلاث.

وسيشكّل إسبانيول عقبة لا يُستهان بها بالنسبة لرجال ألونسو، بعد البداية القوية لفريق المدرب مانولو غونساليس.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين، فاز "الملكي" بـ4 مباريات واكتفى إسبانيول بفوز يتيم.

التشكيلتان المتوقعتان

ريال مدريد: كورتوا، كارفخال، ميليتاو، أسينسيو، كاريراس، سيبايوس، تشاوميني، دياز، فالفيردي، فينيسيوس، مبابي.

إسبانيول: دميتروفيتش، الهلال، كاليرو، كابريرا، روميرو، دولان، غونزاليس، لوزانو، بوادو، فيرنانديز، كاريراس.