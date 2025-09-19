ريال مدريد الأكثر إنفاقا على رواتب اللاعبين في الليغا وبرشلونة يتراجع

نشرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، اليوم الجمعة، سقف رواتب اللاعبين لجميع الأندية الإسبانية لموسم 2025/ 2026، بناء على إيرادات كل ناد ونفقاته.

الريال الأكثر إنفاقا

وتصدر ريال مدريد القائمة، بوصفه الفريق الأكثر إنفاقا على تشكيلته، بسقف رواتب يبلغ 761 مليون يورو، مقارنة بـ754 مليون يورو في الموسم الماضي.

في المقابل، انخفضت ميزانية برشلونة إلى 351 مليون يورو، مقارنة بـ463 مليون يورو في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وهذا المبلغ أقل بـ112 مليون يورو عما أوضحه خافيير غوميز، المدير العام لرابطة الدوري الإسباني، بسبب مشكلة مقصورات كبار الشخصيات.

وفي حين أن الأرقام لا تزال غير واضحة، تشير التقارير إلى أن بيع مقصورات كبار الشخصيات في الملعب على مدى 20 عاما سيجمع ما بين 100 مليون يورو إلى 200 مليون يورو لبرشلونة، مما سيزيد من إمكانية إنفاقه على سقف الرواتب في الدوري الإسباني.

وكان لدى برشلونة حد أقصى قدره 204 ملايين يورو في سوق الانتقالات الشتوية لموسم 2023-2024. ومن المفترض أن تكون العودة إلى كامب نو هي الدفعة الأخيرة لاستعادة عافيتهم.

وأوضح غوميز "نركز على هذه المسألة، لكن برشلونة يلعب خارج ملعبه؛ يحقق دخلا كبيرا هناك. نتحدث عن 70 إلى 80 مليون يورو سنويا. سيتعافى؛ السؤال هو: هل سيحدث ذلك خلال 10 أشهر أم متى؟".

أندية أخرى

لا يزال أتلتيكو مدريد في المركز الثالث، حيث حافظ على استقرار نسبي وارتفع سقف رواتبه من 314 مليون يورو في فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلى 326 مليون يورو.

وحل فياريال في المركز الرابع (173 مليون يورو)، وريال سوسيداد في المركز الخامس (128 مليون يورو)، وأتلتيك بلباو في المركز السادس (126 مليون يورو).

وجاء بيتيس في المركز السابع (125 مليون يورو)، في حين قفز إشبيلية من 64 ألف يورو الموسم الماضي إلى 20 مليونا هذا الموسم.