راشفورد يفوز بجائزة بدوري الأبطال ولاعبون مغمورون بالتشكيلة المثالية ليويفا

راشفورد سجل هدفي برشلونة بمرمى نيوكاسل (الفرنسية)
Published On 19/9/2025
آخر تحديث: 21:53 (توقيت مكة)

فاز نجم برشلونة ماركوس راشفورد بجائزة لاعب الأسبوع في الجولة الأولى لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، كما ضمت قائمة فريق الأسبوع في البطولة أسماء لامعة من البارسا وليفربول ويوفنتوس.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عبر صفحته على موقع "إكس" فوز اللاعب الإنجليزي بجائزة لاعب الأسبوع بعد المستوى الكبير الذي قدمه مع النادي الكتالوني.

وقاد راشفورد فريقه برشلونة مساء الخميس للفوز على نيوكاسل 2-0 في عقر داره بملعب "سانت جيمس بارك بعد تسجيله هدفي المباراة في الدقيقتين 58 و67.

فريق الأسبوع

يويفا كشف أيضا عن فريق الأسبوع للجولة الأولى من البطولة القارية التي ضمت أسماء كبيرة وعددا من الأسماء غير المعروفة.

تاليا قائمة فريق الأسبوع بالجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا 2025-2026:

حراسة المرمى: رولي (مرسيليا).

خط الدفاع

  •  ماركوس يورينتي (أتلتيكو مدريد)
  • ديريك لوكاسين (بافوس الهولندي)
  • فيرجيل فان دايك (ليفربول)
  • يوسوفا مبودجي (سلافيا براغ)

خط الوسط

  • بيدرو بيكالهو (كراباخ أجدام الأذربيجاني)
  • هانس فاناكين (كلوب بروج البلجيكي)

خط الهجوم:

  • فرانشيسكو ترينكاو (سبورتيغ لشبونة)
  • ماركوس راشفورد (برشلونة)
  • ماركوس تورام (إنترميلان)
  • هاري كين (بايرن ميونخ)
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

