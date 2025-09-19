بنزيمة ينشر فيديو وهو يرتكب مخالفة مرورية في السعودية

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة، مهاجم نادي الاتحاد بطل الدوري السعودي لكرة القدم، جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه وهو يرتكب مخالفة مرورية قد تعرّضه لغرامة مالية وخصم نقاط من رخصة القيادة.

فيديو بنزيمة ومخالفة مرورية في السعودية

يميل بنزيمة بطبيعته إلى استعراض سياراته الفارهة، إذ يمتلك مجموعة مميزة تضم رولز رويس جوست، فيراري بوروسانج، ولامبورغيني ريفويلتو. لكن في الفيديو الأخير، ظهر النجم الفرنسي وهو يقود إحدى سياراته بينما ينظر بعيدا عن الطريق، ما يشير إلى انشغاله على الأرجح بهاتفه المحمول لتصفح الرسائل أو اختيار الموسيقى.

هذه اللقطة أثارت الانتباه لأنه هو من نشرها بنفسه على إنستغرام، على الرغم من أن السلوك المسجل يعد مخالفة مرورية صريحة في المملكة العربية السعودية.

القوانين والعقوبات في السعودية

بحسب نظام المرور السعودي، فإن استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة أو الانشغال بغير الطريق يعتبر سلوكا خطيرا. وتفرض إدارة المرور في المملكة غرامات تتراوح بين 500 و900 ريال سعودي (ما يعادل 125 إلى 225 يورو)، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط مرورية من سجل السائق.

ويتم رصد مثل هذه المخالفات عادة عبر نظام ساهر المتطور الذي يراقب حركة المرور والسرعة واستخدام الهواتف أثناء القيادة.

مقارنة مع القوانين الأوروبية

في إسبانيا مثلا، يعاقب السائق منذ 21 مارس/آذار 2022 على مجرد حمل الهاتف باليد بغرامة قدرها 200 يورو مع خصم 6 نقاط من رخصة القيادة، سواء كان يكتب رسالة أو يغير أغنية.

لكن في السعودية، حيث يقيم كريم بنزيمة حاليا، تختلف القوانين وإن كانت صارمة أيضا، مما يجعل تصرفه غير مسؤول ويعرضه لعقوبات واضحة.