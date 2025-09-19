برشلونة يواجه سان جيرمان بملعب "لويس كومبانيس" ومصير "الكامب نو" مجهول

أعلن برشلونة الإسباني -اليوم الجمعة- أن مباراة الفريق المقبلة في بطولة دوري أبطال أوروبا ضد سان جيرمان الفرنسي ستقام على ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي الذي استضاف مبارياته الموسمين الماضيين.

وكان "البرسا" يأمل في العودة إلى ملعبه الجديد "كامب نو" مع بداية هذا الموسم، لكن تأخير أعمال البناء أجبره على خوض مبارياته في ملعب آخر.

وقرر برشلونة استضافة سان جيرمان على الملعب الأولمبي الذي يسع 55 ألف متفرج، بعدما اضطر لمواجهة فالنسيا في أول مباراة له على أرضه هذا الموسم بالدوري المحلي على ملعبه الصغير "يوهان كرويف" الذي تبلغ سعته 6 آلاف متفرج فقط ويقع خارج المدينة.

ويحل سان جيرمان (حامل لقب دوري أبطال أوروبا) ضيفا على برشلونة الأول من أكتوبر/تشرين الأول القادم بالجولة الثانية من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن برشلونة في بيان أنه يسعى إلى "الحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب كامب نو الذي يدعم خدمة البث الموسيقي سبوتيفاي خلال الأشهر المقبلة".

وقاد الإسباني لويس إنريكي (مدرب برشلونة الأسبق) سان جيرمان للفوز باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لأول مرة في تاريخه.