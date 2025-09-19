النصر ضد الرياض في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

يسعى فريق النصر لمواصلة انطلاقته المثالية في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين بعد تحقيقه انتصارين متتاليين عندما يواجه فريق الرياض الذي فاز بمباراة وخسر أخرى.

ويتصدر النصر قائمة دوري روشن بـ6 نقاط مع فارق الأهداف لصالحه، في حين يحتل الرياض المركز الـ10 بثلاث نقاط.

موعد مباراة النصر ضد الرياض

تقام المباراة السبت 20 سبتمبر/أيلول الجاري على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

تنطلق صفارة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة، الساعة الـ10 (22:00) بتوقيت الإمارات.

قنوات البث المباشر الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض

Thmanyah 1 (المعلق فارس عوض)

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة ولحظة وبلحظة على موقع الجزيرة نت.

وكان النصر حقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري على حساب ضيفه الخلود بهدفين دون رد بعد أن افتتح الموسم بفوز كبير بخماسية نظيفة على مضيفه التعاون.

في المقابل، حقق الرياض فوزا صعبا 2-1 على النجمة بعد أن استهل الموسم بخسارة أمام الهلال في الجولة الأولى من دوري روشن.

ومن المتوقع أن يستمر غياب رونالدو عن صفوف العالمي في مواجهة الرياض، علما أنه لم يشارك في فوز النصر على استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في دوري أبطال آسيا 2.