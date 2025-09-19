العثور على جثة مشوهة لملاكم مكسيكي

عثرت الشرطة المكسيكية على جثة الملاكم الواعد خيسوس إيفان ميركادو كابريرا، المعروف بلقب رافاغويتا، صباح 15 سبتمبر/أيلول 2025، ملفوفة بملاءة ومربوطة بشريط لاصق على جانب الطريق المؤدي إلى خليج سانتا كلارا، بالقرب من الحدود بين ولايتي سونورا وباخا كاليفورنيا.

جثة مشوهة للملاكم

وقالت السلطات إن جثة الملاكم البالغ من العمر 21 عاما تم التعرف عليها من خلال وشوم مميزة، مشيرة إلى وجود آثار تلاعب وتشويه للجثة، لكن من دون ملاحظة علامات عنف خارجي واضحة. وفتح مكتب المدعي العام لولاية سونورا تحقيقا رسميا في الحادثة، بينما بدأت عائلته الإجراءات الخاصة بدفنه.

وكان من المقرر أن يخوض ميركادو نزاله المقبل ضد الملاكم أدريان رويز في 27 سبتمبر/أيلول الجاري داخل صالة خوان فرانسيسكو إسترادا الرياضية في مدينة هيرموسيلو.

ومنذ بدايته في سبتمبر/أيلول 2021، خاض 17 نزالا، حقق خلالها 7 انتصارات (5 بالضربة القاضية) مقابل 9 هزائم (8 بالضربة القاضية) وتعادل واحد، وكان آخر ظهور له في أبريل/نيسان الماضي أمام إنريكي توريس خواريز.

تعاطف واسع ورسالة وداع

وأشارت جماعة بوسكاندو في كنيسة سان لويس الكاثوليكية بسونورا إلى أن عائلة الملاكم الراحل عانت كثيرا خلال فترة اختفائه قبل العثور على جثمانه، وكتبت في بيان: "رحم الله خيسوس إيفان ميركادو كابريرا. نشكر كل من تفاعل وشارك منشورنا ودعمنا في هذه اللحظات القاسية، سيعود إلى أحبائه".

وأثار الرحيل المفاجئ للملاكم الشاب موجة من الحزن بين عشاق رياضة الملاكمة في المكسيك والعالم، وسط دعوات لكشف ملابسات القضية وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.