الاتحاد ضد النجمة بالدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الاتحاد والنجمة بالدوري السعودي 2025-2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة التي تقام ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن.

موعد مباراة الاتحاد والنجمة في الدوري السعودي 2025-2026

تقام مباراة الاتحاد ضد النجمة مساء غد السبت 20 سبتمبر/أيلول 2025 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة وتنطلق صافرة البداية عند الساعة:

18:40 مساء بتوقيت السعودية وقطر.

19:40 مساء بتوقيت الإمارات.

قنوات البث الناقلة لمباراة النجمة والاتحاد بدوري روشن السعودي

تنقل شبكة قنوات ثمانية مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 حصريا، وستُعرض مواجهة الاتحاد والنجمة عبر قناة

Thmanyah 2 HD (تعليق عبدالله الحربي)

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

تسجيل دخـول 🐅🔥 pic.twitter.com/OQ9DxXKd5N — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) September 19, 2025

نتائج الاتحاد والنجمة

استهل الاتحاد حملة دفاعه عن اللقب بقوة، بعدما اكتسح الأخدود (5-2) في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه بفوز عريض على الفتح (4-2)، لكنه تعثر قاريا في دوري أبطال آسيا النخبة بالخسارة أمام الوحدة الإماراتي.

أما النجمة، الصاعد حديثا إلى دوري روشن، فقد عانى من بداية صعبة بخسارتين أمام القادسية والرياض، ما يجعله أمام اختبار صعب ضد حامل اللقب.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، والنجمة المركز الـ17 دون نقاط.