ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي

توصل بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي الأميركي إلى اتفاق لتجديد عقد أفضل لاعب في العالم 8 مرات، مما قد يمكنه من إنهاء مسيرته في الدوري الأميركي لكرة القدم، بحسب مصادر قريبة من المفاوضات.

ويضمن التجديد أن يواصل ابن الـ38 مسيرته مع إنتر ميامي خلال إقامة كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وبدأت التحضيرات للإعلان الرسمي ومن المحتمل أن يتم ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، وفقا لما ذكرته هذه المصادر.

وكانت تقارير صحافية أشارت هذا الصيف إلى إمكانية ختام ميسي مشواره الاحترافي الزاخر في الدوري السعودي، حيث يلعب غريمه السابق كريستيانو رونالدو مع نادي النصر منذ بداية 2023.

ميسي ومونديال 2026

وكان "البولغا" ألمح إلى إمكانية تجديد عقده بعد مواجهة فنزويلا في تصفيات مونديال 2026 في أيلول/سبتمبر "ننتهي من الموسم في نهاية العام، ثم علي أن أحضر للموسم التالي. سنرى كيف تكون جاهزيتي، وآمل في تقديم فترة إعدادية جيدة للموسم".

وتابع عن إمكانية مشاركته في كأس العالم 2026 "9 أشهر تمر بوقت سريع كما أنها فترة طويلة في الوقت عينه".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي في 15 يوليو/تموز 2023، بعد مشوار غير مثمر مع باريس سان جرمان الفرنسي، وذلك بعقد يمتد لسنتين ونصف السنة حتى نهاية 2025.

ولعب ميسي -الهداف التاريخي للفريق الأميركي- دورا كبيرا في تحسين نتائج ميامي، فأحرز لقب كأس الرابطتين بعد أسابيع من قدومه. حصد الفريق أكبر عدد من النقاط في الدوري الأميركي وأحرز درع المشجعين.

وفي 2025، خاض ميسي 36 مباراة مع إنتر ميامي سجل خلالها 28 هدفا و14 تمريرة حاسمة في مختلف المسابقات، بينها دوري أبطال كونكاكاف، كأس العالم للأندية، الدوري الأميركي وكأس الرابطتين.

ويحتل إنتر ميامي راهنا المركز السادس في المنطقة الشرقية من الدوري الأميركي، وميسي مرشح قوي لنيل لقب أفضل لاعب في الدوري على غرار الموسم الماضي، بعد تسجيله 20 هدفا في 21 مباراة.

وفي موسم 2025، بلغ إنتر ميامي نصف نهائي دوري أبطال كونكاكاف وخرج من ثمن نهائي مونديال الأندية أمام باري سان جرمان بطل أوروبا 0-4.

ويُعدّ ميسي من أعظم اللاعبين الذين أنجبتهم ملاعب كرة القدم، وحقق إنجازات رائعة خصوصا مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب بلاده.

وإلى كراته الذهبية الـ8، نال لقب الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات، ولقب الدوري الفرنسي مرتين، فيما توج مع بلاده بكأس العالم 2022 في قطر وكوبا أميركا 2021 و2024.